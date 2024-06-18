銀髮居住正義／老人難租屋 面臨殘酷現實

台灣明年將步入超高齡社會，但是迎接高齡者「住」的選擇與品質，卻很殘酷。

大都市裡，隨處可見「老人住在無電梯老房」的「雙老」現象，不少高齡者的餘生，就困在一生積累的公寓老宅裡；想租屋，衛福部的調查也顯示，65歲以上租屋的高齡者中，有23%面臨過租屋困難。

84歲的吳奶奶原本住在三重，目前是中和樂陶居的住戶。她回憶，從前她每天都要爬四層樓才能回到家，孝順的兒子本想在附近租電梯房，可惜沒人願意出租給年過八旬的老人家。如今，她就住在青銀共居的社宅大樓裡，老人家的專屬樓層在12樓，健康如她，平日就坐著電梯下樓，在附近買菜、散步。

面對「不好住」與「住不好」的原生宅，國內銀髮產業議題專家、明道大學代理校長林博文有個生動的建議，他說，日本有位知名設計師叫做「三宅一生」，他換個說法，人也應該「一生三宅」：除了原生宅、打拚事業的起家厝，也該有老後宅。他說，時代在變，如今有愈來愈多人可以接受「彼此住近一點，想看看得到，端一碗熱湯過去，又不會冷掉的距離」，這種「分居而不獨居」的新關係，正是他眼中幸福的安老模式。

不過，對於健康老人來說，儘管市面上開始出現各種居住新選擇，但是「量」不夠多，價格也不夠「普惠」，在供給、需求相互考驗、試探下，經營者的商業模式能否持久，讓人擔憂。

內政部前政務次長花敬群在卸任前接受《經濟日報》採訪時提到，政府尚未針對高齡者的住宅政策設立跨部會的專案小組，「這是因為過去我們都是從福利的角度思考這件事（高齡宅）」，事實上，除了長照範疇，老人居住問題涉及更多的生活服務，「這裡面有太多摸索，我們只能先做實驗，看看能長出什麼東西來，政策再配合」。

個別業者憑著熱情或著眼於商機，或許可以走得快，但少了政府大力協助，這群業者就難走得遠。

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