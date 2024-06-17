富野擴大休閒飯店布局 關子嶺富野溫泉會館開幕迎賓
富野集團（2736）又有新兵加入營運，台南關子嶺富野溫泉會館正式開幕迎賓。富野表示，坐落於關子嶺蓊鬱山林的79間客房及全台獨一無二的泥漿溫泉，將帶給遊客全新的旅遊感受；為歡慶開幕，9月底前湯屋九五折、一般房八折優惠，全力搶客。
富野累計前五月營收1.38億元、年減49.2%。法人指出，隨著關子嶺富野溫泉會館的加入營運，以及武陵富野渡假村預計9月完成整修重新開放住宿，富野營運可望逐季增溫。
台南市關子嶺勞工育樂中心2023年重新招商，由富野集團旗下的關子嶺富野溫泉會館取得經營管理權，隨即進行內部整修，今年在取得旅館登記證後，以全新的面貌迎賓。
富野指出，老字號的關子嶺溫泉與四重溪溫泉、北投溫泉、陽明山溫泉並列台灣四大溫泉，溫度約在攝氏75度間，泉水呈現灰黑色，泉質含有鹽類與硫磺，且多含泥漿，也是全台唯一的泥漿溫泉，極為罕見。
嶄新面貌的關子嶺富野溫泉會館擁有79間各式溫泉客房、11間各型會議室及完善泡湯設施，非常適合親子休閒度假、企業教育訓練或大型團體旅遊。
除了多元房型及泡湯設施，富野更邀請曾任職於台北來來飯店、溪頭米堤大飯店、墾丁夏都酒店，擁有近50年餐飲經驗的大廚陳以撒擔任主廚，為關子嶺富野設計特色菜單。強調以在地食材入菜，並以星級酒店手法呈現，提供客人味覺與視覺的雙重享受。
富野集團表示，關子嶺富野未來不僅提供住宿、餐飲，更可成為一個融合、休閒、養生、展覽、課程、會議及藝文活動據點。
富野目前在全台擁有九個據點，除了東部之外，並擴及中南部，包括台東三家、武陵兩家，並在花蓮、高雄、嘉義與關子嶺各一家據點，合計房間數超過1,500間。
富野表示，新開幕的關子嶺富野溫泉會，將擴大集團在休閒飯店的布局，預估開幕第一年全年平均房價約3,200元，平均住房率以近七成為目標。
此外，位於武陵農場的武陵富野渡假村，去年取得未來十年經營權之後，已在去年8月暫停營業進行整修工程，預計今年9月完工後重新開放住宿。
富野表示，由於武陵農場是台灣最受歡迎的高山渡假勝地，多年來在集團的經營下，讓武陵農場知名度大增，入園人次屢創新高，每年楓葉季與櫻花季更是造成搶購熱潮，一房難求，預計重新開幕後，營運表現可期。
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