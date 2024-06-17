北市2大建商強強聯手 搶民生東路6000坪改建商機

北市進入大都更時代，建商摩拳擦掌、攜手合作搶商機。專做都更的聖得福建設與專攻危老改建的品嘉建設，日前合作拿下民生東路2街廓共千坪整合案，且目標將擴大成6街廓的區域改建案，基地面積達6,000坪。品嘉建設董事長胡偉良與聖得福建設執行長洪正雄指出，該案目標一年內完成整合，屆時將會是台北市最大的都更案。

胡偉良指出，其實這不是第一次與聖得福合作，過去也有2次的合作經驗，雙方對改建的方向都秉持同樣的觀念，更重要的是，過去許多都更改建案停滯，部分是建商之間常有僵持不下的因素，但透過攜手合作，從競爭關係走向合作，反而可以擴大戰場。

洪正雄表示，403大地震後，發現民眾想都更的意願變更多了，現在民眾對居住安全的意識提高，且看到周遭改建後蓋的大樓也會羨慕，許多地主都主動來找建商談都更，而台北市老舊屋齡眾多，這一塊商機可以說是「吃不完」，不過，整合並非易事，要成功的秘訣在於建商要懂的讓利、公開透明、知悉法規，改建才會快速，民眾也才能信任。

聖得福建設專營改建領域多年，是海砂屋改建成案數量最多的建商，目前手上握有內湖最大都更案，已整合2塊約2,000坪基地。

品嘉建設目前在手有7案個台北市的在建建案，預計在近2年內可陸續交屋，進行中的則有41案，其中基地千坪的包括台北市松柏大樓公辦都更周邊1,000坪基地整合，內湖區環山路除600坪的街廓外，鄰近街廓的基地範圍目前已達2,500坪以上。

胡偉良表示，不同於過去1、200坪的小街廓基地範圍，都更改建規模將朝向區域化、大型化發展，且可使都市再生及改建更趨完善，大規模的都市更新除了老屋重建，達到都市更新的都市再生目的之外，還可以藉助提升耐震能力達到都市防災的目的，此外，更可經由增建公共設施來達到公益性目的。

談到近年房價上漲快速，胡偉良指出，大規模及大量的都更改建有助於增加房屋的供給，在房市供給量大增的情況之下，除了有助於減少原地主因換屋所需要的房屋需求，等於減少供給，在容積獎勵下增建的部分可以增加房市的供給量，因此一方面房市的供給量增加，另一方面房市的需求量又減少，兩者疊加之下，應該有助於降低房價，這才是從宏觀整體上降低房價的有效辦法。