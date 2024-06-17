OKmart與蝦皮購物深化合作 加碼推免運吃到飽

OKmart與蝦皮購物合作關係再深化，雙方攜手推免運吃到飽，即日啟用，瞄準618購物商機，且品牌日再加碼。OKmart表示，2021年與「蝦皮購物」合作以來，雙方對於通路、平台、消費者，共創三贏始終有共識，彼此一直是緊密的合作夥伴，並持續推出網購獨家服務，像是2023年的雙向寄件服務，2024年2月推出寄取件重量升級服務，此次亦是蝦皮購物「免運吃到飽」的超商獨家夥伴。雙品牌在服務涵蓋率與營業時間上皆有互補性，超取服務能即時滿足消費者對快速、便利、安全的需求。

OKmart表示，此次與蝦皮購物的合作，從消費者網購寄取最在意的運費突破，瞄準消費者消費頻次不再受限免運高門檻，結合加碼日，OKmart超取獨家，每周三、周六加碼-單筆滿額99元免運吃到飽，單日多筆下單皆免運運，更於月月盛典單筆只要49元就免運，致力成為網購最需要的便利商店。

OKmart也針對品牌日提出說明，包括每逢每周三與周六（一周兩天），消費者於蝦皮購物購物單筆滿99元，選擇使用OKmart取貨，就能免運（無需使用免運券）。品牌日-月月盛典（例如6/18、7/7、8/8、9/9、10/10、11/11、12/12）消費者於蝦皮購物購物單筆滿49元，選擇使用OKmart取貨，就能免運（無需使用免運券）。

OKmart表示，與蝦皮購物的合作一路以來都十分緊密，只是雙方在合作過程中，不同階段會有不同的合作模式，像是伴隨雙方店點的增加，為讓彼此物流更有效率，2022年3月開通的 「雙向寄件服務」於今年1月終止，但2月立刻推出寄取件重量升級服務，突破業界5公斤寄取限制，只有在OKmart能寄取蝦皮包裹達10公斤，獨家規格、獨家服務，是OKmart與蝦皮購物在服務消費者的共識。

這項服務突破以往消費者網路購物僅能購買5公斤以內商品限制，如今消費者只要在蝦皮購物下單小家電、輕家具、厚棉被等商品，重量只要在10公斤以內的商品，都只有在OKmart輕鬆寄取。

此外，OKmart在網購包裹服務項目，不遺餘力的優化提升，網友稱為「最佳網購夥伴」「取包裹想到的就是OK」。因此，OKmart從門市店到店服務到物流系統的串接，致力滿足消費者需求，持續擴大全台寄取包裹的服務涵蓋率，截至目前全台可進行OKmart包裹寄取店點達1200家以上，創歷年最高，有效將服務涵蓋率涵蓋全台。

OKmart表示，除持續優化門市寄取服務，結盟各界需要寄取件的夥伴，至今服務涵蓋場域已深入許多封閉型商圈，是臺灣網購平台業者的最佳合作夥伴，2024年除持續提供蝦皮購物、PChome等購物平台寄取件服務，亦深入社區經營、跨品牌合作，包括大賣場、公家單位等場域。

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