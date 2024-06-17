聯德控股喜迎AI伺服器商機 切入GB200供應鏈

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）業務傳捷報，該公司已順利切入GB200供應鏈，目前已小量出貨水冷散熱模組，明年4月起將量產出貨，公司內部目標今年全年營收60億元，約年增三成；法人推估，聯德控股在AI伺服器與車用電子二大動能推升下，今年每股純益上看8元，明年估賺逾一個股本，展望樂觀。

針對AI伺服器業務進度，聯德控股董事長徐啟峰17日指出，公司一直都與國內ODM客戶維持密切的合作關係，並且有在少量交貨，明年上半年則會大量交貨，目前包括台灣、馬來西亞等廠區都正在規劃擴產，藉此因應客戶需求。

據悉，聯德控股在AI伺服器相關的產品包括散熱模組、滑軌、機櫃與機箱組裝。其中，散熱模組、機櫃與機箱組裝均已和國內ODM大廠合作，並且陸續出貨中，而滑軌則正在驗證中，估計明年也會開始出貨。

展望未來，徐啟峰強調，今年公司在車用與伺服器均有斬獲，預料下半年將優於上半年，全年優於去年，而明年因AI伺服器相關產品大量出貨，加上車用訂單能見度高，因此業績還會比今年更好，對後續展望持樂觀態度。

此外，徐啟峰透露，公司未來會積極施展併購策略，強化市場競爭力，目前已鎖定一家海外沖壓廠，正在議價階段，若併購順利的話，有助於公司未來營收再次成長，且在AI伺服器領域更具接單優勢。

聯德控股預估今年車用沖壓件估占營收58%、散熱約占15%、組裝與集成則占27%；其中，聯德控股目前手中掌握的車用產品訂單已達50億元，後續將依客戶的需求持續交貨。

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