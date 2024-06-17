欣新網618全面開跑 盼拚出營收年增好成績

618購物節、雙11、雙12、黑色星期五等檔期皆為電商重要盛事，全整合電商營運服務商欣新網（2949）指出，透過「電商代營運」業務帶動品牌客戶營收，也是公司重要營收來源，因應618活動檔期，欣新網在各銷售平台助品牌客戶祭出一連串優惠搶市，同步帶動業績。

欣新網5月營收4億元，月增31％，年增4.25％，為歷史同期新高；累計1-5月合併營收為17.02億元，年增7.49％。

欣新網指出，代營運的品牌如嬌聯、白蘭氏、黛安芬、台灣拜耳、三得利、寵物品牌Hills希爾思、萊雅、獅王等推出各種超值優惠；搭配欣新網獨家開發的廣告精準行銷產品，能有效提升消費者購買，在競爭激烈的618購物節中要打開市場，續創營收年增的氣勢。

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