比比昂日貨將進駐全家App 創新跨境網購模式

PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂今日宣布與全家便利商店攜手合作，推出全新獨家合作模式，自6月18日起「比比昂日貨」專區將正式進駐「全家」會員App，讓跨境電商與便利商店業者的合作不再只限於當前市場所見的取貨服務，打造出市場首見的便利商店跨境購物服務，讓哈日族在「全家」App一指輕鬆淘日貨。

根據資策會MIC調查顯示，過去一年有49.3%消費者曾在海外網購的經驗，消費者海外網站首選即為日本。看準跨境網購熱潮，Bibian比比昂表示，藉由「全家」逾1,750萬名會員、突破千萬的App下載量，以及便利商店24小時營業特性與超過4,200間實體店舖的強大優勢，相信這一創新服務將廣泛觸及消費需求愈趨多元的客群，為台日跨境電商服務開啟新的篇章。

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