預售市場買氣旺到翻 連兩月成交量破萬件

據實價預售揭露資料顯示，4月預售揭露單月1.38萬件，連續兩個月都超過1.3萬件，是預售實價即時揭露以來首見。

若排除去年6月平均地權條例前的上車潮，則4月預售揭露量也創下單月新高，前四月預售總銷售金額高達7,900億元，反映預售市場當前的買氣熱絡狀況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場銷售狀況火熱，許多地方都頻傳預售案人氣爆滿，從預售揭露也可發現去年10月開始，除了農曆期間，每個月的揭露量都超過1萬戶。

曾敬德分析，從過去經驗來看，單月達萬戶就是市場熱絡，但單月1.2萬戶就是市場非常火熱，3、4月單月都超過1.2萬戶，就可以看出各地預售熱銷狀況。

另外，曾敬德指出，除了北市因為單價與總價較高、買氣不若其他五都和新竹縣市，其他都會區有些搭配建商低自備或降低坪數等規劃，都衝出不錯銷售成績。