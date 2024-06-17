強化市場地位 PChome 24h購物推出「三大家電快速安裝」新服務
網路家庭旗下PChome 24h購物17日宣布推出「大家電快速安裝」嶄新服務，主打電視、冰箱、洗衣機「今日下單，隔日配達」，實現一鍵下單、配送到府、快速安裝一條龍完善服務。這是繼2023年第4季針對大家電推出「家電安心保」延長保固的創新服務後的新服務，強化PChome 24h在網購3C的市場地位。
PChome 24h購物指出，只要購買具有「快速安裝」標示的電視、冰箱、洗衣機，於周一至周五中午11時59分前完成付款確認的訂單，享有北北桃都會區快速安裝服務，目前涵蓋LG、SAMSUNG、Panasonic、SONY、BenQ、TOSHIBA、SHARP等知名品牌，首波可快速安裝的大家電商品數超過400件，為大型綜合電商中件數最齊全。專人將於訂單完成後24小時之內，電話聯繫送貨到府時間，最快隔日就可配達安裝完成，貼心為消費者解決過往大家電售後安裝服務等待時間長的痛點。強化「買3C家電，就上PChome！」的形象。
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