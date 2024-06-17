預售市場「發爐」 首見連兩月成交1.3萬戶
根據實價預售揭露資料顯示，4月預售揭露1.38萬件，連續兩個月都超過1.3萬件，是預售揭露以來首見，若排除去年6月平均地權條例前上車潮，4月預售揭露量也創下單月新高，前四月預售總銷售金額高達7,900億元，反映預售市場當前的買氣熱絡狀況。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，預售揭露自去年10月開始除了農曆期間，每個月揭露量都超過1萬戶，過去經驗單月萬戶就是市場熱絡，單月1.2萬戶就是市場非常火熱，3、4月單月都超過1.2萬戶，可看出各地預售熱銷狀況。
他表示，預售市場銷售狀況火熱，除了北市因為單價與總價較高，其他區域有些搭配建商低自備或降低坪數等規劃，都衝出不錯銷售成績，不少地方傳出預售案人氣爆滿。
統計顯示，今年4月預售揭露1.38萬件，其中新北市4月揭露2,341件，年增43%，桃園市2,735件年增51%，新竹縣市831件年增48%，台中市成為4月預售冠軍，2,941件年增81%，台南市1,299件年增16%，高雄市1,366件年增46%。
曾敬德表示，主要都會區除了北市高單高總價市場呈現個案表現慢慢賣外，北市以外的預售市場表現火熱，也可解讀這波預售熱潮幾乎出現在全台各地。
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