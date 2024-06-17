星宇航空獨家攜手東京百年壽喜燒「人形町今半」 7月1日起供應

「星」食力再創高峰，星宇航空（2646）17日宣布獨家攜手東京百年老字號壽喜燒餐廳「人形町今半」，推出壽喜燒懷石料理精緻日式美饌，7月1日起供應於日本東京出發的頭等艙及商務艙。同時也宣布頭等艙服務再加一，日本「大阪」航點將於7月1日起提供頭等艙服務，滿足旅客的需求。

人形町今半開業於明治28年（1895年），超越一世紀的傳統壽喜燒懷石料理，匯聚了悠久的歷史也見證了創新的發展，此次合作首度登上三萬英尺的高空，星宇航空星饗宴結合日式禪意融合出別具經典與創新的高空美饌，從入口的那一刻起，彷彿仍置身暢遊在東京美景中，將體驗一趟難忘的美食之旅。

本次星宇航空與人形町今半共同為頭等及商務艙旅客從先附（開胃前菜）、主菜到甜點研發專屬菜色，前菜由今半總店主廚親手操刀設計，端出和牛八幡捲、柔煮鮑魚等多道和食冷盤，多層的口感讓高空饗宴譜出序曲，主菜嚴守人形町今半的美味堅持，選用特極黑毛和牛和時令高品質食材，將壽喜燒懷石料理原封不動的呈現在三萬英尺高空，當然也少不了與壽喜燒同奏交響樂的溫泉蛋，一齊在高空中舞出新滋味，飯後甜點則以小倉紅豆抹茶冰淇淋聖代打出頭陣，搭配上一壺日式煎茶及精選季節水果，完美的呈現傳統料理與創新服務，讓每位旅人透過味道感受日本的盛夏時光。