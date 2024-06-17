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台中雲端階級群聚單元二重劃區 房價一年漲幅達14%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中雲端階級群聚單元二重劃區，房價一年漲幅達14%。記者宋健生/攝影
台中雲端階級群聚單元二重劃區，房價一年漲幅達14%。記者宋健生/攝影

台中市三大屯區各擁不同房市題材，包含話題不斷的水湳經貿園區、G0機捷特區及14期等也坐落當中，為剛需族最愛置產地段；而在這些熱門重劃區當中，名廚餐飲雲集的單元二，更以特有的大尺度、高綠覆環境氛圍，形成中部發展規模最快速的生活圈。

根據統計數續顯示，單元二近一年來的成交均價，漲幅就高達14%，遙遙領先其他熱門重劃區，躍升高淨值資產人士最看好的住宅區域。

元宏不動產加值服務平台彙整實價登錄，去年與今年3月底前台中三大屯區中，包含七期、單元二、單元三、單元八、單元十二、單元十四、十二期、十四期、水湳經貿園區、廍子等10個熱門重劃區的成屋均價，數據顯示單元二近一年內房價漲幅最多、高達14%，從去年的每坪54.92萬元，上漲到今年每坪62.60萬元。

緊追在後的則是十二期的9%，均價從去年的每坪53.24萬元，上升至今年的每坪57.89萬元；而近期話題不斷的七期，成屋均價漲幅也有7%，從去年的每坪61.04萬元，來到今年的每坪65.44萬元，表現不俗。

觀察區內指標成屋案，樂居網揭露「寶輝CITY PARK」社區最高成交價達每坪66.63萬元，近一年成交均價也達每坪60.93萬元；雙橡園開發「S1特區」，社區最高單價每坪73.11萬元，近一年成交均價也有每坪70.75萬元水平。

精銳建設與陸府建設表現也十分亮眼，「精銳SKY ONE」社區最高單價為每坪75.3萬元，近一年成交均價每坪70.03萬元；「陸府續森」近一年成交均價則是來到每坪80.75萬元，且社區最高成交單價更達每坪87.9萬元、總價來到1億元，寫下單元二成交最高單價與最高總價紀錄。

以「生機建築」聞名的陸府建設，鎖定單元二低密度、高綠覆特性，在新公益生活圈打造永久會館「陸府植深館」與「陸府美學總部」，並延續「生機美學實踐家」理念，在龍聖路上推出戶戶擁有雙植樹大陽台的「陸府續森」。

此案社區擁有超過200%綠覆率，為與自然共生的現代院落健康生態宅，未來還會有長駐社區的「精緻服務關係師」和具專業學養的「綠海團隊」為住戶提供永續服務，可說是垂直森林規劃的登峰造極之作。

「精銳SKY ONE」則為四面全街廓開發，基地正對1.5萬坪黎新公園，享有無限棟距視野，並規劃特色建築外觀、錯層宜居大陽台及逾1,200坪的私家花園，展現品牌大基地、大開發、大花園的建築理念。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出，當前高資產族買房除了自住，更重要的是希望資產能夠達到保值效果，相較新興重劃區如13期、14期新案價都已來到6、7字頭，12期與前者價差並不大，反而更顯高CP值，包括產品多為符合真正自住需求、擁有50坪以上中大坪數規劃，且整體環境又更宜居舒適。

陳傑鳴說，單元二公益商圈的優雅生活感與環境，可類比日本東京的青山、代官山等，同時擁有具高質感名店與靜謐名宅的生活圈，米其林餐廳的進駐更成為地段鍍金保證，吸引不少追求生活品味的族群目光，區內推出的高價案相得益彰，不只能住得舒適，區域房價也將穩定爬升。

陸府建設在單元二推出戶戶擁有雙植樹大陽台的「陸府續森」。記者宋健生/攝影
陸府建設在單元二推出戶戶擁有雙植樹大陽台的「陸府續森」。記者宋健生/攝影
2024年台中三大屯區熱門重劃區房價漲幅排名。資料來源：實價資料
2024年台中三大屯區熱門重劃區房價漲幅排名。資料來源：實價資料

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