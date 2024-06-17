浩鼎下半年擬辦現金增資 尋求授權合作衝營運

新藥公司浩鼎今天召開股東會，浩鼎執行長王慧君表示，為了有效利用資源，力行開源節流。今年下半年將展開現金增資計畫，也會尋求授權合作機會，並將陸續停止部分臨床試驗收案，將資源轉供優先開發計畫使用。

王慧君提到，公司準備今年下半年展開現金增資計畫。浩鼎財務主管補充說明，今年8月規劃辦理現增，將洽特定人，至於金額則需待召開董事會後才能公布。

浩鼎為了有效利用資源，力行源節流措施。開源方面，將尋求授權合作機會，包括提供抗體藥物複合體（ADC）藥物開發服務、ADC平台對外授權，及產品研發達到里程碑，即規畫授權取得收入。節流方面，這一年來陸續停止部分臨床試驗收案，即是為了將資源轉供優先開發計畫使用。

浩鼎進一步說，公司旗下治療三陰性乳癌新藥Adagloxad Simolenin（OBI-822/OBI-821），最近收案速度加快，將在今年底進行三期臨床第二次期中分析，預計在2026年解盲。

浩鼎財務處長高國霖說，包括OBI-822三期臨床第二次期中分析、OBI-992一期臨床於台美兩地收案、啟動ADC醣類修飾平台GlycOBI外部授權合作計畫，持續強化抗癌新藥產品及ADC平台專利保護，以及次世代雙特異與雙載荷ADC研發，並進行完善的產品生命週期管理。

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