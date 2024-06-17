中租控股新增久任服務假 去年全職員工福利費增11%

中租控股打造員工願意長期留任的工作環境，除依勞工法規給予年假之外，今天宣布新增「久任服務假」，依同仁服務年資給予1至3天不等的全薪假，讓員工可以兼顧家庭照顧與工作發展。

中租發布新聞稿說明，以培育企業人才永續發展為己任，打造長期留才的職場，鼓勵並肯定員工的長期貢獻，新增「久任服務假」。中租統計，與2022年相比，2023年全職員工福利費用年增11%。

中租指出，長期以來，中租控股提供具競爭力的薪酬福利，提供員工安身、安家的友善工作環境，台灣子公司設有「家庭旅遊日」，年資滿5年以上同仁，每年給予1天全薪假；自今年6月起，更名為「久任服務假」，凡同仁年資滿2年給予1天假，滿5年者有2天假，滿10年者有3天假，並鼓勵員工善用各類假別，安排家庭活動，增進生活平衡、家庭和諧。

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