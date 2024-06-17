聽新聞
test
0:00 / 0:00
中租控股新增久任服務假 去年全職員工福利費增11%
中租控股打造員工願意長期留任的工作環境，除依勞工法規給予年假之外，今天宣布新增「久任服務假」，依同仁服務年資給予1至3天不等的全薪假，讓員工可以兼顧家庭照顧與工作發展。
中租發布新聞稿說明，以培育企業人才永續發展為己任，打造長期留才的職場，鼓勵並肯定員工的長期貢獻，新增「久任服務假」。中租統計，與2022年相比，2023年全職員工福利費用年增11%。
中租指出，長期以來，中租控股提供具競爭力的薪酬福利，提供員工安身、安家的友善工作環境，台灣子公司設有「家庭旅遊日」，年資滿5年以上同仁，每年給予1天全薪假；自今年6月起，更名為「久任服務假」，凡同仁年資滿2年給予1天假，滿5年者有2天假，滿10年者有3天假，並鼓勵員工善用各類假別，安排家庭活動，增進生活平衡、家庭和諧。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 嘉縣東石鄉海埔地出現每戶千萬小豪宅 鄉民批：房價過熱
▪ 大台北有錢人移民往哪走？這區平均所得擠入前十
▪ 他1論點預言房價將崩盤！ 網友全不挺：該搶的是塔位
▪ 首季有錢人大舉出籠、占比高達4成 台灣再淪炒房之島？
▪ 新竹買房多備1成少說200萬…限貸後哪縣市受益？網喊苗栗2地：沒缺點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言