浩鼎股東會／執行長王慧君：ADC 藥物及平台發展超前

浩鼎（4174）17日召開股東常會，在董事長梁賡義主持下，公司揭示今年三大藥物進展。浩鼎執行長王慧君表示，首先，三陰性乳癌新藥Adagloxad Simolenin（OBI-822/OBI-821）將在今年底進行三期臨床第二次期中分析，2026年初解盲。

其次，TROP2抗體藥物複合體（ADC）OBI-992上周已展開一期床收案，預計明年進入二期試驗；第三，浩鼎利用自行開發ADC次世代平台GlycOBI，發展的兩項ADC產品OBI-902及OBI-904，後續也將進行一期臨床，其療效有機會挑戰已上市的重磅抗癌新藥Trodeley及Padcef。

王慧君表示，今年正值上任滿周年，她形容這一年來如「急行軍」般，緊盯國內外研發與臨床進度，對新舊產品線持續動態評估與調整，正奮力與國際接軌，期開拓市場，爭取授權和合作機會。此外，浩鼎也積極展開人事布局、組織再造到文化重塑，均可見銳意創新求變。

浩鼎研發長賴明添指出，在ADC成為全球抗癌主流的今天，浩鼎作為國內ADC開發先行者，也聚焦於ADC產品及技術平台。浩鼎一向以創新思維來驅動新藥開發，以OBI-992為例，從核酸序列到臨床試驗申請，即便是跨國製藥公司，一般也得花上三年，但浩鼎克服挑戰、在不斷優化流程下，僅花21個月即獲得美國FDA核准OBI-992臨床試驗。

賴明添強調，浩鼎從早期與中研院院士翁啟惠合作的醣化學工程一鍋法，以及開發抗體所累積的經驗，加上浩鼎擁有的雙功能酵素， 促成了今日浩鼎研發ADC的巨大動能，並獨力開發出具特色的醣類修飾ADC平台GlycOBI。

浩鼎產品發展團隊處長陳嘉玲指出，浩鼎的OBI-822/OBI-821已完成三期臨床第一次期中分析，為擴展收案，擬開放對免疫檢查點PD-1抑制劑作為標準照護組之一。本試驗最快年底前進行第二次期中分析，目標明年底完成三期臨床，2026年初解盲。

其次，浩鼎正傾全力發展TROP2 ADC藥物OBI-992，一期臨床上周已在美國收案，接下來也要在台灣與中國大陸收案，收案人數80至90人，目標明年完成一期臨床後，再新增歐洲為收案地區，並進入二期臨床試驗。

浩鼎產品發展團隊處長李婉芬指出，OBI-992比起其它開發中的TROP2 ADC，具有更好的安定性、更寬的治療區間 (therapeutic window)，在23種癌症動物模式包括非小細胞肺癌，展現了優異的抗腫瘤活性和克服抗藥性潛力。

針對浩鼎自行開發的ADC次世代平台GlycOBI，浩鼎研發藥物化學處處長黃鐙毅介紹，這個平台不需基因工程就可開發出專一性鍵結與均相化 (homogeneous) 的ADC，適用任何抗體，採「隨插即用」（plug &play）策略，不論是運用在單特異性或雙特異性等不同型態的抗體，都可以根據需求設計出不同的藥物抗體比例（Drug antibody ratio）的ADC，甚至包括雙載荷（dual payloads），它都帶來更多開發首創（First-in-lass）和同類最佳（Best-in-class）ADC的潛力。

黃鐙毅說明，浩鼎利用GlycOBI開發的兩項ADC產品OBI-902及OBI-904，可比目前國際大廠的兩項抗癌新藥Trodeley及Padcef更具療效，且這兩項新藥的營收規模都在10億美元以上，OBI-902及OBI-904目前都在前臨床試驗階段，已在規劃進入一期臨床。

黃鐙毅表示，全球ADC目前已有13產品上市，產值達100億美元以上，未來市場規模上看300億美元，浩鼎本月初北美生技展參展簡報時，即吸引許多生技同業和參展者表達合作意願。他強調，不論是運用於自家ADC產品開發、與他人合作共同開發、或技術平台授權，發展均未可限量。

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