冶煉廠產能繼續下降 有利銅價表現
街口投信表示，由於受到去(2023)年礦場岩石崩塌的影響，導致智利國有銅業公司Codelco產量大幅下降。根據智利國家銅業委員會 Cochilco的數據顯示，厄爾．特尼恩特El Teniente銅礦場4月產量年減32%，這是該公司三年來最糟糕的月度業績。值得留意的是，由於現金短缺，內華達銅業Nevada Copper已申請破產保護，在此期間，該公司的南瓜谷Pumpkin Hollow礦場將暫停營運。
根據路透社的報導，由於全球需求強勁，亞洲工廠活動在5月有所擴張。根據調查顯示，日本製造業採購經理人指數PMI終值從4月的49.6上升至5月的50.4。中國大陸5月財新/標普全球製造業PMI從4月的51.4上升至5月的 51.7，為2022年6月以來最高，並超過分析師預測的51.5。印度4月基礎設施產出則是年增6.2%，高於3月份修正後6%。顯示出亞太地區的經濟復甦情形並未太差。
此外，根據金屬加工廠衛星監測數據顯示，5月監測的全球銅冶煉產能平均有20.8%處於閒置狀態，較去年同期的17.4% 高出3.4%。顯示仍有許多冶煉廠處於停工維護的狀態。
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