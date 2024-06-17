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搭上AI就飛天？ 嘉義太保土地價格飆漲近六成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
取自gooogle地圖
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AI浪潮下，國內高科技產業鏈發燒，帶動周邊不動產市場發展，住商機構觀察實價登錄，近期有台積電進駐議題的嘉義縣太保市，土地價位飛漲，都市計畫內的住宅土地交易案件，平均單價達10.3萬元，與2019年相比漲近6成。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，嘉義太保在嘉義科學園區等議題炒熱下，周邊新案行情飛漲，也帶動區域土地價格。

住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，半導體產業鏈傳出將進駐嘉義科學園區，加上華泰名品城OUTLET去年底確定將設於高鐵站前，讓太保、朴子一帶土地買氣與價格齊漲。

其中，太保區域土地單價過去長期維持每坪10萬元以下，近期則已站穩單價1字頭，甚至4月時台糖於嘉義縣治特區的土地標售案，每坪更飆破35萬元大關。

另外住商機構根據實價登錄，盤點嘉義市、太保市及朴子市周邊，都市計畫住宅土地價格，太保市於2019年1~5月時，平均土地單價約6.5萬元，到了2024年1~5月，平均土地單價漲至10.3萬元，價格漲幅高達59.6%。

觀察嘉義高鐵站周邊行政區，除了太保市之外，嘉義市、朴子市等，土地行情近期也有2~3漲幅。

賴志昶分析，太保、朴子一帶過去已有馬稠後產業園區、高鐵嘉義站特區以及嘉義縣治特區等開發案，生活機能規劃逐漸健全，區域吸引知名建商投資新案，且銷售速度與單價皆創佳績，加深區域內購屋族群進場的信心。

不過，近期央行啟動新一波信用管制，尤其針對投資族群，且逢全球進入總統大選年，世界政經局勢詭譎多變，物價波動恐牽動國內房地產市場，購屋者若非自住需求，而為卡位進場置產，需慎防產業規劃生變，或遭遇房市黑天鵝。

嘉義主要行政區歷年1-5月土地單價。資料來源／住商不動產
嘉義主要行政區歷年1-5月土地單價。資料來源／住商不動產

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