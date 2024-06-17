搭上AI就飛天？ 嘉義太保土地價格飆漲近六成
AI浪潮下，國內高科技產業鏈發燒，帶動周邊不動產市場發展，住商機構觀察實價登錄，近期有台積電進駐議題的嘉義縣太保市，土地價位飛漲，都市計畫內的住宅土地交易案件，平均單價達10.3萬元，與2019年相比漲近6成。
大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，嘉義太保在嘉義科學園區等議題炒熱下，周邊新案行情飛漲，也帶動區域土地價格。
住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，半導體產業鏈傳出將進駐嘉義科學園區，加上華泰名品城OUTLET去年底確定將設於高鐵站前，讓太保、朴子一帶土地買氣與價格齊漲。
其中，太保區域土地單價過去長期維持每坪10萬元以下，近期則已站穩單價1字頭，甚至4月時台糖於嘉義縣治特區的土地標售案，每坪更飆破35萬元大關。
另外住商機構根據實價登錄，盤點嘉義市、太保市及朴子市周邊，都市計畫住宅土地價格，太保市於2019年1~5月時，平均土地單價約6.5萬元，到了2024年1~5月，平均土地單價漲至10.3萬元，價格漲幅高達59.6%。
觀察嘉義高鐵站周邊行政區，除了太保市之外，嘉義市、朴子市等，土地行情近期也有2~3漲幅。
賴志昶分析，太保、朴子一帶過去已有馬稠後產業園區、高鐵嘉義站特區以及嘉義縣治特區等開發案，生活機能規劃逐漸健全，區域吸引知名建商投資新案，且銷售速度與單價皆創佳績，加深區域內購屋族群進場的信心。
不過，近期央行啟動新一波信用管制，尤其針對投資族群，且逢全球進入總統大選年，世界政經局勢詭譎多變，物價波動恐牽動國內房地產市場，購屋者若非自住需求，而為卡位進場置產，需慎防產業規劃生變，或遭遇房市黑天鵝。
▪ 嘉縣東石鄉海埔地出現每戶千萬小豪宅 鄉民批：房價過熱
▪ 大台北有錢人移民往哪走？這區平均所得擠入前十
▪ 他1論點預言房價將崩盤！ 網友全不挺：該搶的是塔位
▪ 首季有錢人大舉出籠、占比高達4成 台灣再淪炒房之島？
▪ 新竹買房多備1成少說200萬…限貸後哪縣市受益？網喊苗栗2地：沒缺點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言