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「金流說」忍無可忍 京華城今告游淑慧

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／京華城提供
圖／京華城提供

京華城表示，台北市議員游淑慧近日向新聞媒體稱「有委員發現金流問題」，經媒體報導，受眾被誤導、誤以為京華城公司與特定政治人物或公務員之金流被抓到，嚴重損及京華城商譽，京華城忍無可忍，於17日提起告訴。

京華公司發布新聞表示，台北市議員游淑慧自從今年以來，屢次以京華城容積率為目標，發表不實言論，煽動媒體風向，意圖營造京華城公司被圖利甚至行賄等假象，傷害該公司商譽，並造成公司及關聯公司重大損失。

京華城表示，因游淑慧是台北市議員，且擔任台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」召集人，懼於其身分優勢及發言優勢，對於游淑慧議員在京華城容積率案一再發表的不實言論，已一再容忍，相信只要台北市政府資料一經審閱即可水落石出，必可證明京華城容積率合於法令程序。

但游淑慧明知台北市政府所提供各項供調查資料中，京華城案是依法申請取得容積率獎勵、容積移轉，並無任何所謂異常金流或相關資料，卻於本月14日向新聞媒體稱：「有委員發現金流問題」。經媒體於當日下午露出「發現金流異狀」新聞報導，使受眾被誤導、誤以為京華城公司與特定政治人物或公務員之金流被抓到，嚴重損及京華城之名譽、商譽，京華城公司忍無可忍，於今日提起告訴。

京華城

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