全球電力需求效應下 重電五大業者迎黃金十年
台灣重電五雄海內外訂單兩頭賺，台電近三個月以來，釋出訂單百億元灌入重電產業鏈，包括華城（1519）、亞力（1514）、中興電（1513）、士電（1503）、大同（2371）等五大指標台廠均吃補，業內預期，在全球電力需求效應下，重電供應鏈可望迎來黃金十年。
統計台電近三月標案，重電業者分別都拿下數十億元的訂單量，其中又以中興電拿下的標案金額最多，達約34.6億元，其次為亞力約28.5億元、華城約28.1億元，士電則拿下約15.5億元。
台灣供電拉警報，台電持續釋單，若以國內台電標案來看，中興電因為國內唯一345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，不僅長期獨占345kV的GIS標案，甚至也幾乎全拿161kV的GIS訂單，所以每月在台電的標案上受惠最大，此外，離岸風電統包設備工程也是中興電主要爭取訂單之一。
另外，變壓器也是台電釋出標案的重點，華城、士電及大同每次都有陸續拿下161kV電力變壓器等訂單，其中又以華城取得的變壓器訂單較多，從小型、中型到大型都有，包括161kV、345kV等級電力變壓器。
亞力則是長期布局軌道工程的電氣設備、號誌與監控系統市場，可謂台灣軌道運輸的幕後英雄，此次也拿下花東地區鐵路雙軌電氣化工程訂單。
大同指出，重電事業部的台電標案訂單於5月密集出貨，近期拿下台電161kV電力變壓器與161kV並聯電抗器標案，將有效墊高重電事業部業績。
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