美「電力大使」訪大同 邀重電業跨海設廠

經濟日報／ 記者朱曼寧李泠秭／台北報導
大同公司。 圖／聯合報系資料照片
大同公司。 圖／聯合報系資料照片

美國衝刺兆元基建，甫傳出美方力邀台灣重電廠赴美設廠，「說人人就到」，美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比（Mike Huckabee）擔任首波「電力大使」，今（17）日將率領議員訪問台灣重電供應鏈，大同（2371）搶頭香，成為第一家美方重量級政治人物到訪的台灣重電廠，雙方將針對美國重電相關業務進行合作討論。

業內人士形容，美方第一時間派員來台搶產能、扶植台廠意味濃厚，意在為美國未來十年電力革新大潮做準備。尤其赫卡比家族為阿肯色州政治世家，麥克‧赫卡比卸任州長後，由其女莎拉·赫卡比（Sarah Huckabee）接班擔任現任州長，此次麥克‧赫卡比率領議員訪台，等同具有當地官方色彩，更有其重要性與指標性。

美國電力設備需求大增 圖／經濟日報提供
美國電力設備需求大增 圖／經濟日報提供

大同證實，麥克‧赫卡比一行人今日將到訪大同總公司，雙方將針對美國重電業務進行合作討論，大同董事長王光祥與公司有關主管都會與麥克‧赫卡比見面。

大同表示，由於美國政府計劃將電網逐步汰舊換新，進行能源轉型及建置AI資料中心等，相關計畫會導致用電耗能增加和變壓器需求大幅上升，大同將積極爭取美國市場訂單，抓緊美國電網升級商機。

大同推廣策略鎖定美國加州、德州與大西北地區的電力公司、EPC與新能源系統廠，銷售管道包含大同在加州的美國電機子公司、經銷商合作夥伴及國際品牌合作接單生產，在完整銷售策略下，大同看好未來美國市場將為集團打造高速成長引擎，衝刺美國重電市場。

業內預期，美方此次訪台應聚焦兩大關鍵，一是針對電力供應鏈固樁、搶產能；另一個主要目的，則是為了扶植新重電供應鏈，因為電力穩定與安全是國安基礎，為防被國際大廠或特定國家壟斷，扶植新供應鏈有迫切需求。

全球能源轉型、基建計畫，加上未來AI大爆發下，電力設備供給再度成為市場關注焦點。

重電業者指出，美國電力公司、能源大廠等過去就曾與長期合作的國內業者洽談，是否有意赴美設廠的計畫，而考量原因就是確保台廠在未來任何政策風險、地緣政治等影響下都能穩定供貨。

大同 美國 電廠

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