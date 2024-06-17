貨櫃運價驚驚漲 「保證艙位」重出江湖

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

貨櫃運價驚驚漲，貨攬業者指出，近期疫情期間的「保證艙位」重出江湖，貨攬業者以高價整合艙位，讓有需求的客戶洽購，價位比現貨運價約高出兩到三成。其中，近洋線因為缺船、缺櫃問題更嚴重，只剩下這類天價艙位能買。

業內人士指，所謂保證艙位，就是業者把部分零星艙位加以整合，提供給有貨櫃運輸急單需求的貨主，雖然價格高昂，但因保證有位子，也比航空貨運的價格仍低廉很多，因此不少有需求的貨主仍願意掏錢支付。

據了解，過去以近洋為運輸主力的國內航商萬海航運（2615），近期因為手上握有大量新購貨櫃，加上近洋布局完整，在疫情以來又增添了不少遠洋航線，關鍵是，萬海有不少的現貨艙位，在紅海危機之後成為最大贏家。

業內人士說，貨櫃海運在疫情期間出現很多特殊現象，而近期重新出籠的「保證價格」艙位只是其中之一，並不特別奇怪，譬如疫情期間曾經出現貨主租用散裝船運貨櫃的奇景。

散裝船 疫情 萬海

延伸閱讀

航海王揚帆！兆豐銀主辦萬海110億聯貸 掀1.22倍超額認購潮

新北四校國中生模擬聯合國會議 聚焦紅海危機

貨櫃三雄利多 短線熱

在萬海（2615）看到長榮（2603）影子！ 專家：用轉虧為盈來看過於表面

相關新聞

美「電力大使」訪大同 邀重電業跨海設廠

美國衝刺兆元基建，甫傳出美方力邀台灣重電廠赴美設廠，「說人人就到」，美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比（Mike Hucka...

陸電動車避高關稅爆發搶運潮 歐洲線海運價衝上1萬美元

全球貿易保護主義來襲，第二波貨櫃搶運潮爆發，國內航商透露，大陸近期將有新一波電動車為了規避高額關稅，將大舉搶運到歐洲。對...

全球電力需求效應下 重電五大業者迎黃金十年

台灣重電五雄海內外訂單兩頭賺，台電近三個月以來，釋出訂單百億元灌入重電產業鏈，包括華城、亞力、中興電、士電、大同等五大指...

貨櫃運價驚驚漲 「保證艙位」重出江湖

貨櫃運價驚驚漲，貨攬業者指出，近期疫情期間的「保證艙位」重出江湖，貨攬業者以高價整合艙位，讓有需求的客戶洽購，價位比現貨...

經濟選書／覺察自我潛質 超越後天技能

技能和潛質常被混為一談，但兩者在本質上截然不同。

友善環境 創造卓越／IFRS永續揭露準則 引導綠色金融

隨著愈來愈多資料顯示全球的氣溫正在逐漸上升，各國政府紛紛宣示加入2050淨零碳排，國際財務報導準則（IFRS）基金會亦於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。