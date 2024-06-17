貨櫃運價驚驚漲 「保證艙位」重出江湖

貨櫃運價驚驚漲，貨攬業者指出，近期疫情期間的「保證艙位」重出江湖，貨攬業者以高價整合艙位，讓有需求的客戶洽購，價位比現貨運價約高出兩到三成。其中，近洋線因為缺船、缺櫃問題更嚴重，只剩下這類天價艙位能買。

業內人士指，所謂保證艙位，就是業者把部分零星艙位加以整合，提供給有貨櫃運輸急單需求的貨主，雖然價格高昂，但因保證有位子，也比航空貨運的價格仍低廉很多，因此不少有需求的貨主仍願意掏錢支付。

據了解，過去以近洋為運輸主力的國內航商萬海航運（2615），近期因為手上握有大量新購貨櫃，加上近洋布局完整，在疫情以來又增添了不少遠洋航線，關鍵是，萬海有不少的現貨艙位，在紅海危機之後成為最大贏家。

業內人士說，貨櫃海運在疫情期間出現很多特殊現象，而近期重新出籠的「保證價格」艙位只是其中之一，並不特別奇怪，譬如疫情期間曾經出現貨主租用散裝船運貨櫃的奇景。