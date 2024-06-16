友善環境 創造卓越／IFRS永續揭露準則 引導綠色金融

隨著愈來愈多資料顯示全球的氣溫正在逐漸上升，各國政府紛紛宣示加入2050淨零碳排，國際財務報導準則（IFRS）基金會亦於2021年聯合國氣候變遷大會COP26宣布成立國際永續揭露準則理事會（ISSB），並於2022年3月底發布IFRS S1「永續相關財務資訊揭露的一般規定」及IFRS S2「氣候相關揭露規定」草案。

降低漂綠疑慮

IFRS基金會隨即公開徵求意見，截至2022年7月，收到來自全球1,400多份意見反饋，並於同年9月至2023年5月多次於理事會討論，最終於2023年6月26日正式發布永續揭露第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」（以下簡稱「S1準則」）及第S2號「氣候相關揭露規定」(以下簡稱「S2準則」)。

ISSB整合多個國際永續揭露框架，包含氣候相關財務資訊揭露工作小組（TCFD）、永續會計準則委員會（SASB）及氣候揭露準則委員會（CDSB）等多個永續揭露準則，以制定S1及S2，目標是為提供投資人一個一致的框架及標準，並期許藉由一致框架的報導，使永續資訊可進行同產業及跨產業的比較，以提高永續資訊揭露的品質，以降低投資人對企業漂綠的疑慮。

ISSB採用堆疊法（Building block approach）制定永續揭露準則，由最內層企業依適用的財務報導架構（如IFRS會計準則）所編製的財務報導；再疊加中間層與永續相關財務揭露，報導企業因永續相關的風險與機會並進而影響企業短、中及長期之現金流量、籌資可得性或資金成本的資訊。

評估風險機會

前兩層主要都是為了投資人需求所揭露的資訊；而最外層則為現在大家比較熟悉的永續報告書，報導各類利害關係人所關注企業對社會、經濟及環境所產生的正面及負面影響。

ISSB的目標就是連結最內層與最外層的資訊，所以制定了S1及S2準則，且與全球永續性報告協會（GRI）簽定備忘錄，希望將ISSB所規範的中間層資訊與最外層資訊建立連結，使資訊讓使用者更加容易對應及索引。

此外，國際證券管理機構組織（IOSCO）評估認為IFRS永續揭露準則有助於資本市場籌資及金融市場正確評估永續相關風險與機會，已於日前發布認可，號召全球130個證券主管機關採用，引導資本市場資金投資永續相關的企業，達成永續金融目標。

商品推薦