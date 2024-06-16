經濟選書／覺察自我潛質 超越後天技能

技能和潛質常被混為一談，但兩者在本質上截然不同。

以職業運動員為例。當紐奧良聖徒隊的四分衛德魯‧布里斯（Drew Brees）在邊線上完美傳球，越過正在衝刺的接球員肩膀時，顯然可見他技術高超。因此我們很容易認為，超級盃最有價值球員、名人堂未來成員、國家橄欖球聯盟幾乎所有記錄的保持人──布里斯的成功，完全建立在這些技術上。其實不然。

畢竟，很多人都可以把美式足球準確地丟向移動中的目標，有些人可能像布里斯一樣擅長這項特定、個別的任務。但傳球是一種技能，而光有技能並不足以保證會有最佳表現。布里斯之所以能達到這樣的成就，也需要有高度的狀態意識、適應力、決斷力，以及除了技能之外的其他各種條件。

我說的「技能」指的是什麼？

首先，技能是後天學來的，並非與生俱來。沒有人天生就會擲球、打字，甚至走路。我們都是透過他人教導或藉由觀察他人行為來學會這些事。不少報導指出，在野外獨自長大的小孩不會直立行走，也是因為他們從未看過有人這麼做。

此外，任何人只要身心條件具足，都可以學會一項技能。雖然精通程度會差很多，大多數人無論練得多勤都不會成為鋼琴家，但幾乎每個人都能學會基本技巧，並經由練習日漸進步。人類大腦天生就有學習技巧的能力。

第二，技能引導行為。也就是說，技能告訴我們在特定情況和環境下該怎麼做。使用鐵鎚、騎腳踏車、寫一封信，這些事都需要專門技能才能辦到。例如，騎腳踏車的技能無法用來寫一封恰當的感謝函。換句話說，技能告訴我們怎麼做才能完成某些事。

第三，技能很容易評估、衡量和測驗。我們可以看到布里斯傳球，聽到鋼琴發出的音符，品嘗主廚端出來的菜。技能可以拆成小單位加以檢視，例如揮桿力道、手的位置、弓的平穩度。通常不難看出一項技能發揮的好壞。

雖然大多數技能從來不會用來評分，與他人比較，但仍然可以觀察得到。比方開車平安抵達大賣場不會得到獎盃，但大家都能在停車場辨識出技術差的駕駛。

若要用最簡單明瞭的方法來解釋技能概念，我們可以舉早期的太空探索為例。工程師想知道人類在火箭發射的壓力下是否還能正常發揮所能，於是訓練黑猩猩根據聲光刺激來推動桿子。

1961年1月，名叫漢姆（Ham）的黑猩猩成功在16分鐘的亞軌道太空飛行途中推動太空艙的控制桿，證明這是可行的。四個月後，艾倫‧雪帕德（Alan Shepard）成為第一位飛上太空的美國人。

漢姆學會了拉桿子，然而，不會有人因此認為牠能勝任駕駛太空船登陸月球的工作。即使擁有這些技能的人，也不保證他一定就是最好的人選。太空飛行這種任務需要技能以外的東西，也就是湯姆‧沃爾夫（Tom Wolfe）所說的「對的東西」（The right stuff）。指的是技術純熟的飛行員與生俱來、無論情況多麼失控也能促使他們拿出最佳表現的特質──也就是潛質。（摘自《潛質》，天下雜誌出版）

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