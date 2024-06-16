點子農場／輝達這一課…以社會創新推動ESG

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）
輝達。 路透
輝達。 路透

黃仁勳在台灣演講完之後，NVIDIA的市場價值一度沖上全球第二。除了跨越3兆美元大關，成為歷來第三家達陣的美國公司，還超車蘋果公司。

「也許可以把NVIDIA以社會創新推動ESG的經驗放到課程中」我向吳思華老師建議，他將會在「ESG時代的社會創新」的課程裡，詮釋企業該如何拉高格局永續創新。在擔任過教育部長和政大校長之後，吳老師認為，台灣企業除了思考ESG更應從聯合國的SDGs（永續發展目標）來對標。

通過推行社會創新，企業能夠顯著提升其品牌形象。NVIDIA通過其在AI和環保領域的創新，樹立了其在全球科技領域的領先地位。這樣的創新不僅提升了品牌的知名度，還強化了企業在環境保護和社會責任方面的良好形象。

推動ESG目標能夠提升客戶和員工的忠誠度，NVIDIA在其公司文化中融入多樣性和包容性的理念，這不僅吸引更多有才華的員工，還提高員工的工作滿意度和生產力。同時，客戶也會更支持那些對社會和環境有積極貢獻的做為。

NVIDIA是一家沒有工廠的晶片製造商，卻不斷嘗試設計出更高效能、運算更快的晶片。NVIDIA宣稱，如果全球的AI和高效能運算（HPC）和資料傳輸都在該公司的產品上運行，每年將可節省高達19百萬兆瓦／時（terawatt-hours）的電力，相當於 290 萬輛車一年的能源消耗。

而在社會責任方面，NVIDIA一直確保生產晶片過程中使用的礦物，包括金、鉭、鎢和錫，其來源與使用都必須考量社會責任。比如來自剛果的礦產，背後來源不得牽扯當地武裝團體和衝突地區。

此外，許多知名的科技基金都持有大量的NVIDIA股票。良好的ESG表現不僅有助於吸引投資，還能提供穩定的長期回報。NVIDIA是美國ESG基金中前四大持股的對象，目前有1,300家ESG基金持有NVIDIA約200億美元規模的資金。

吳思華老師說，全球的趨勢已經從ESG轉向SDG，企業要提升，就必須把經營格局拉到關照社會甚至全人類的福祉。以人文思維來找到市場最關鍵的需求，不只在技術和服務面向創新，更要由內而外推動人文創新。

以下這幾本書裡，都談到了企業該如何透過社會創新來推動ESG甚至SDGs：

《重新想像資本主義》：作者以經濟學、心理學和組織行為學的研究出發，加上過去15年來與Nike、IBM、聯合利華、沃爾瑪、豐田汽車等多家企業合作的結果，找出可以在獲利的同時也兼顧永續，並為社會的公平與正義負起責任，甚至可以有更好獲利的具體方法。

《地方創生×SDGs的實踐指南》：日本從2018年開始選定「SDGs未來都市」，台灣也已經開始把地方創生政策與SDGs連結，一方面營造地方的魅力，建立在地方生活的價值與意義，另一方面從SDGs思考地方可長可久可持續的應有做法。這本書特別提到「負面循環」所帶來的問題的急迫性，例如地方消滅、文化崩解，以及如何運用參與式設計推動地方創生。

《SDGs地方治理實踐手冊》：此書將重點放在地方政府如何透過政策評估和共享的四步驟，這四個步驟的每個步驟都有其宗旨，書中附有具體的研討內容和自治體實踐事例，結合廣泛的利益相關者，透過研討會的集思廣益和激盪，連結SDGs的應用，更能收獲實質效益。

ESG NVIDIA 晶片

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