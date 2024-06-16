7-11新招牌綠色邊框消失 統一超：因應全球商標更新

統一超旗下台灣7-ELEVEN換新招牌，原綠色邊框消失，留白色襯底。統一超表示，因應全球7-ELEVEN商標更新，未來新開門市會使用全新設計，既有門市也將逐步更換。

大街小巷都可以看到7-ELEVEN，是台灣據點最多的便利商店，但最近陸續更換新招牌引起熱議，不少網友在社群媒體發文表示不習慣綠色框框消失，也有人認為風格簡約俐落。

對於招牌設計改變引發話題，統一超今天告訴中央社記者，全球7-ELEVEN商標更新，台灣最近才跟上，未來新開門市會使用全新設計，既有門市則將逐步更換。

截至今年5月底7-ELEVEN店數為6985家，相較去年同期6732家，大幅增加253家，並將持續展店，日前統一超董事長羅智先在股東會上透露，今年7月台灣7-11將達7000家。

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