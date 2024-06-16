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上福全球營運總部開幕 董座王瑞宏：二代接班團隊就位

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
上福全球集團斥資8億餘元打造的企業營運總部，舉行開幕典禮。記者宋健生/攝影
上福全球集團斥資8億餘元打造的企業營運總部，舉行開幕典禮。記者宋健生/攝影

上福全球（6128）集團斥資8億餘元打造的企業營運總部，16日舉行開幕典禮，董事長王瑞宏表示，新營運總部的啟用，不但有助於集團資源整合，產品研發測試到上市的時間也至少縮短三分之一以上，可有效節省成本，大幅提升市場競爭力。

為迎接新的挑戰，上福全球二代接班團隊已陸續就位，包括王瑞宏的長子王國印擔任上福全球營運長暨美商開頓(Katun)公司董事長、大女兒王怡仁擔任中港皇家建設總經理、大女婿黃懷德擔任上福全球執行副總、二女兒王怡鈞擔任中港皇家建設執行副總、二女婿姜文偉擔任台中港酒店總經理、三女兒王怡婷擔任美商開頓公司全球供應鏈副總、三女婿邱珍逸擔任海外房地產投資公司總經理。

王瑞宏致力於培養二代接班團隊，在各自的領域中展現獨特的經營價值，展望未來，他也期望二代接班團隊能夠繼續推動上福全球邁向更高峰。

今天的開幕典禮，包括台中市長盧秀燕、地方仕紳、金融業界及產業合作夥伴約500人到場觀禮，場面盛大隆重。新營運總部除了1、2樓辦公空間，3樓以上為全球研發實驗室，標誌著上福全球在集團整合及全球布局中的新里程碑。

王瑞宏指出，這座斥資8億餘元打造的智能大樓，採用現代辦公室概念，強調綠能環保和高效能管理，例如：國家能源銀級資訊機房、能源管理系統、國家實驗室級空氣品質系統、二氧化碳過高自動換氣等新銳設備，將成為上福全球集團未來發展的重要基石。

上福全球還克服了海線地區地質的挑戰，採用先進的耐震建築工法，打造關連工業區的標竿建築。

王瑞宏表示，過去上福全球成長的歷程裡，一直致力於追求落實永續經營目標，並努力塑造幸福企業的遠景。集團不僅成功地在全球市場中收購了美國事務機耗材通路商Katun，投入近30億元尋求製造、通路、品牌一條龍的垂直整合模式，還通過在地化管理和權責分工，提升公司運營的靈活性和效率。

五年前，上福全球科技還榮獲天下雜誌評比為快速成長100強企業的第七名，營收複合成長率開出漂亮的成績單。

上福全球充分整合了全球供應鏈及產品研發的綜效，並大幅提升營運效率，將人事開銷局部亞洲化，進一步強化在國際市場的競爭力。同時將華人擅長的領域移回台灣，通路銷售則倚賴全球各地的在地團隊，這使得上福全球能夠更迅速且有效地貼近市場，即時回應客戶的需求。

王瑞宏說，上福全球始終重視智慧財產權、品質及售後服務三位一體的核心價值，努力創造產品的差異性，品牌及通路的活絡，使上福全球成為全球市場中的優質選擇。

此外，上福全球也積極拓展企業板塊國際化，進行飯店、房地產等多元資產投資，新事業體的多角化評估及投入，更是開創了未來無限的商機，本業也積極爭取與原廠合作的空間，擦亮副廠龍頭及模範生的光環，企業突圍尋求新的契機。

上福全球集團去年合併營收達53.1億元，今年第1季合併營收13.7億元，較去年同期微幅成長0.4%，毛利率41.9%，較去年同期的41.0%增加0.9個百分點，更較併購第一年合併毛利率的32.3%有明顯進步，證明併購Katun後的整合極具營運效益。

在每股稅後純益方面，去年為3.40元，董事會已通過每股擬配發2.5元現金股利，今年第1季每股稅後純益則有0.88元。

集團旗下的台中港酒店，經歷營運初期的挑戰後，集中資源提升住房與服務水準，成功轉虧為盈，並連續六年獲利成長，不但超前當初設定的營運目標，對於促進海線地區的繁榮與地方回饋等企業社會責任，也善盡一份心力。

上福全球新營運總部3樓以上為全球研發實驗室。記者宋健生/攝影
上福全球新營運總部3樓以上為全球研發實驗室。記者宋健生/攝影
台中市長盧秀燕(右六)特別到場祝賀，上福全球二代接班團隊也全部亮相。記者宋健生/攝影
台中市長盧秀燕(右六)特別到場祝賀，上福全球二代接班團隊也全部亮相。記者宋健生/攝影

海外房地產 營收

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