大台北有錢人移民往哪走？這區平均所得擠入前十

林口近年房價驚驚漲，兩三年前還在三、四字頭，如今實價顯示，不少社區已出現6字頭，最高甚至來到一坪69.8萬，直逼7字頭。林口房價為何漲這麼快？房仲統計財政部資料發現，林口已成大台北高資產族聚居之地。

永慶房屋根據財政部110年綜合所得稅申報核定統計專冊，統計全台平均所得前十名行政區，依序分別是竹北市、新竹東區、大安區、中正區、松山區、寶山鄉、中山區、內湖區、信義區、林口區。

其中林口區平均所得達107.8萬元，是新竹縣市、台北市之外，唯一入榜前十的行政區，緊跟在信義區之後，比新北板橋區、永和區都來得強。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，一個地區房價高低除了和區域環境、房市題材，生活機能，就業機會有關外，當地收入水準更是關鍵。

以竹北來說，由於居民多為竹科新貴，平均年收多達174萬，近年房價幾乎一年漲一個字頭，短短幾年從三字頭，現在已到六、七字頭。

林口情況也類似，早期是大台北民眾「輕移民區」，由於吸引的多是中產受薪階級，因此房價呈平穩上漲，二、三字頭維持很多年時間。

不過，隨著機捷通車，三井outlet進駐、區內生活生機發展成熟，再加上林口新北國際AI+智慧園區吸引許多國際科技企業搶先卡位，如微軟、輝達（NVIDIA）、ASML以及廣達（2382）、研華進駐，林口漸成高收入族群聚之地，房價也快速走揚。

根據永慶房屋統計實價資料，整體林口區近四年平均單價從24.6萬元漲至35.9萬元，漲幅高達45.9%；林口近五年平均總價從2019年1,400多萬， 2023年已來到2千萬，總價雖拉高，但因高資產族湧入，成交量仍在每年千件以上。 資料來源／永慶房屋

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