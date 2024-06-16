餐飲業景氣看旺 築間、乾杯、瓦城招兵買馬

餐飲業景氣看旺， 餐飲集團築間、乾杯（1269）、豆府（2752）、瓦城（2729）等下半年積極展店，近期紛紛啟動人力招募計畫。

築間下半年預計展店30家，以築間酸菜魚、築間燒肉本命、朴庶韓國烤肉、築間麻辣火鍋為主。海外部份，第2季香港、第3季日本大阪，同時積極評估馬來西亞展店計劃。

築間表示，因應海內外展店，下半年預計再招募500-1,000人，包括內外場服務人員薪資37,500元起、儲備幹部48,000元起、區主管65,000元起。

乾杯表示，下半年台灣預計展六家新店，開出副店長及內外場正職、計時員工等300名職缺，加計既有店持續補足人力缺口，希望招募700人。

乾杯表示，公司今年初已調漲薪資，無經驗正職員工起薪最高調升至40K（4萬元），最快18個月通過考核晉升店長，店長享有企業獲利分潤，年薪挑戰突破150萬。

豆府也表示，因應集團下半年11間新開門市，預計招募人數達300人。為招募且留住優秀人才，祭出多項福利，包括年度晉升、固定調薪，還有員工餐點、績效獎金、支援津貼等。

瓦城今年全台將開出20至25家新店，展店主力包括全台中式連鎖餐飲龍頭「時時香」及「1010湘」雙品牌，以及泰式連鎖品牌「瓦城」今年預計釋出超過500個職缺，更招募優質畢業生加入，起薪達35,000元。

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