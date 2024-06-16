餐飲業搶人月薪喊到5萬 鼎泰豐5月率先漲薪

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
藏壽司、三商餐飲、王品第3季皆有調薪計畫，同時啟動人才招募。圖為餐飲業示意圖。（本報系資料庫）
藏壽司、三商餐飲、王品第3季皆有調薪計畫，同時啟動人才招募。圖為餐飲業示意圖。（本報系資料庫）

餐飲業薪資標竿的鼎泰豐5月調漲薪資，包括藏壽司（2754）、三商餐飲、王品（2727）第3季皆有調薪計畫，同時招募人力，除補足既有店人力缺口，亦為下半年展店做準備，宣告餐飲業加薪潮來了。

值得留意的是，鼎泰豐5月調薪後，外場無經驗服務員起薪已來到5萬，藏壽司7月調薪後，無經驗儲備店長起薪調高至5.1萬元，凸顯餐飲業在服務業大缺工下，人事成本不斷飆高。

迎接畢業季，餐飲業為下半年展店計畫招兵買馬，為加速招募進度、吸引優秀人才，不少餐飲集團陸續啟動加薪計畫，即便是無經驗的應屆畢業生，起薪也喊到5萬。

餐飲集團下半年人力招募與展店計畫 圖／經濟日報提供
餐飲集團下半年人力招募與展店計畫 圖／經濟日報提供

藏壽司表示，為了育才、留才，全台店鋪員工將於7月再度調薪，調薪幅度8.5%-11.7%。今年預計新開店目標為五到十家，並在畢業季來臨之際大舉徵才，將開出500個職缺，其中可配合全台輪調的儲備店長含全勤獎金，起薪調高至5.1萬元，且無經驗可。

據悉，藏壽司前一波調薪是在去年12月，不到一年已調薪二次，以儲備店長來看兩次合計調升9,000元，累計幅度超過二成。

藏壽司表示，目前月領81K（81,000元）起薪的店長，不少為24-26歲的生力軍，新人不必苦熬年資，就能在薪資、職位快速升遷。

鼎泰豐今年5月也調漲薪資，加薪幅度6%~9%，已連續四年調薪。鼎泰豐表示，今年調薪後，以外場服務人員來說，起薪5萬元，無經驗可，通過考核，薪資加獎金，月薪上看6萬元，料理廚師起薪5.9萬元，通過考核，薪資加獎金，月薪有機會達到7萬元。

三商餐飲近期亦有加薪計畫，公司表示，今年初已為門市員工調薪3%-5%，今年7月中央廚房及總部內勤人員也將跟進調薪3%-5%。並計劃在2024年招募1,000名新員工，以滿足今年新增40家門市需求，展店主力品牌包括三商巧福、拿坡里和福勝亭。

餐飲業龍頭王品預計9月調漲薪資，王品表示，集團一年有兩次固定調薪機會，除了3月績效調薪，還有9月的年中調薪制度，目前各品牌正在提報調薪幅度，主要會根據市場行情、參考同業數字調整。以鍋物品牌為例，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，平均月薪上看9萬。

王品下半年計畫再開出20多家店，並瞄準剛性需求，新開店品牌以火鍋為主，積極拓展嘉義、高雄等南部市場。同時下半年釋出600名職缺，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部。

薪資 餐飲業 鼎泰豐

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