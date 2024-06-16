產業追蹤／防災減害 借助智慧應用

越南和印尼是經常受到自然災害影響的國家，天災包括颱風、洪水、地震、火山爆發等，對當地社會、經濟和人民的生活造成嚴重影響。由於這兩個國家位列東協國家發展的前段班，近年都市化過程中人口逐漸集中，對於安全系統的意識與需求日漸提升，如何透過智慧解決方案來解決相關議題，也成了商機所在。

印尼與越南政府相當積極發展應對的對策，舉例來說，印尼制訂國家災害管理計畫；越南也提出越南災害管理參考手冊。從這兩個國家的計畫中，都可以看到積極想要強化災害發生前的預警能力、面對災害的抵禦能力，以及災害發生當下的處理與救助。在政府帶頭的作為與規範制訂下，帶動相關產業的需求，包括監控系統設備、建物防火抗震建材、災難預警系統等產品的需求都有所成長，可以成為台灣產品的切入點。

至於我國產品要如何解決當地市場的困難，商研院認為，我國面臨多種災害，包括地震、颱風、水患等自然災害，以及火災等人為災害。我們已積極發展相關防治能力，擁有先進的技術、系統和產品。這使得我們能夠協助印尼、越南等面臨相同災害的國家推動防災措施。透過各種技術和系統的整合，提出應對各種不同災害的解決方案。還能為各類建築物，包括商業、工業、住宅等，提供災害預警和應變能力，以強化建築物，降低災害損失，實現「安全」的目標。

從我國的防災產業經驗所組成的防災生態系，可分為災前的抗災準備、災害發生當下的災害預警、災難發生時的災害應變，其中各自有其產品、系統與技術。

在災前建築的防災方面，台灣在地震、火災、洪水等，都對對應的抗災建材來提高建築物面對災害的防禦能力，可與當地建商和地產開發商合作，將其應用於建案中，除能夠增強建築物對災害的抵抗能力，更可以保障人身安全。

當災難即將來臨或已經發生時，預警設備的及時警示對於建築內的人們來說，可以贏得寶貴的逃生時間。因此絕不能忽視預警設備對於防災生態系統的重要性。我國借助人工智慧（AI）、物聯網等技術，並依靠豐富的製造業基礎，已經成功開發出許多品質優良、技術先進的系統。

當災難發生時，必須進行應變和疏散工作。在應變方面，可以利用物聯網技術對電梯、瓦斯閥等設備進行整合，開發多種後端應用。在疏散方面，已開發出動態導引系統，可以避開災害發生地點並計算最佳逃生路徑，並透過指示牌指引人們前往安全地點。這些系統多與智慧建築的理念相契合，無論是新建建築還是現有建築導入新系統，都能提高建築物的安全性，有助於居民或人員更加聰明地應對災害。

災害中的損失常常是不可逆的，因此面對每一個可能發生的災害，都應該審慎考量應對的對策，安全也更應該被重視。越南與印尼因其地理位置，本身就有許多的天然災害。越南與印尼對於防災的需求，不僅僅只是商機，更是為了擁有更安全的生活所做的努力，台灣走在科技的前端，已將各式各樣先進的技術與防災產業進行整合，為的就是希望能夠透過更有效的解決方案，降低災害所造成的損失，拯救更多人，讓生活更安全。

（作者是商業發展研究院行銷與新媒體研究所研究員）

商研院 財團法人商業發展研究院於2007年12月成立，致力於服務業環境、行銷與消費、經營模式、人才發展、國際化與科技應用相關研究，擘劃服務產業政策，為國內唯一提供服務業全面解決方案之資源整合平台。

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