產業追蹤／虛實整合 集客力加乘

海外買家採購決策流程的接觸點，包括線上搜尋及國際展會。因此，我國產業公協會若欲吸引買家理解產業創新技術與指標性業者的產品、設備、技術，並能於展會期間親自造訪主題專區，則須於國際展會期間，串聯展內外，導入數位科技發展創新行銷模式，以提升產業形象與能見度。

此外，公協會應善用目前新興展會數位科技，如投影、體感、互動等沉浸式科技，創造買家集客效果、同時蒐集買家資訊，讓買家持續與公協會及會員業者進行互動商洽。

商研院認為，首先是行銷應聚焦產業創新技術與解決方案。公協會需先針對產業欲展演之創新技術與解決方案進行數位策展內容的規劃。例如，電子設備相關公協會可從資通訊設備及5G、車用電子、創能及儲能智慧能源三大領域，進行策展內容規劃，展現業者創新技術與產品設備。

又如環保機械設備相關公協會，可從廢汙水處理、廢塑膠再生、自動化資源回收等面向來進行內容策展之相關規劃與展演。

其次是在「展外」以數位策展行銷進行推廣。公協會可建置產業專屬數位策展網站，展現業者的創新技術與解決方案。依據產業特性與海外拓銷需求，選擇性搭配B2B數位廣告投放、可互動式Web3D策展網頁展示產業解決方案、針對不同市場買家之網頁多國語系自動翻譯、建置買家資料平台，與自動化行銷系統向買家推廣。

數位策展行銷可善用Web3D技術進行展演，讓產業欲推廣之創新解決方案、製造流程及應用實景得以數位化，並融入主題策展規劃和虛擬體驗設計，為線上買家打造沉浸式和深度導覽的線上體驗。透過數位科技應用與策展網站，買家除可深入了解公協會所推廣之產業整體形象與解決方案，亦可透過會員註冊系統，報名參與實體展會活動公協會主題區域，並留下聯繫資訊供公協會與業者後續與之持續互動、媒合洽談與再行銷。

第三是在「展內」打造買家沉浸式體驗。因應不同產業特性，公協會可透過三類不同數位科技展演模組向買家行銷推廣：（1）智慧解決方案展演：結合感測器及投影互動裝置，打造體感互動牆，可跟隨買家之觸控依序展演產業技術發展藍圖，以及導入實績應用成效等。（2）技術製程設備與應用場景展演：運用如沉浸式光雕投影技術，於展區內呈現產業製造流程之創新技術、設備、應用場景與導入成效（如節能、減少碳排放量等）。沉浸式光雕投影是一種藉由光影效果在特定空間中創造出身歷其境的感覺的技術。這種投影技術通常結合高亮度的投影機和精密的影像處理，以在室內空間或其他表面上呈現出逼真且引人入勝的視覺效果。

（3）買家互動留言牆：應用觸控式螢幕或社群互動軟體連動大型LED螢幕打造買家互動留言牆。買家可透過互動螢幕或透過掃描QR Code登入社群互動軟體，留下個人資訊並選擇感興趣之產業解決方案、對於活動體驗及產業創新技術的反饋，買家輸入之訊息可即時連動到大型LED牆面進行展示，創造展場話題與集客效果。

因應公協會於海外拓銷推廣產業形象之需求，商研院行銷所可協助我國公協會於國際參展期間，串聯展外（線上）與展內（實體），運用虛實融合（OMO）創造買家集客效果；同時導入沈浸式科技內容展演，依據公協會需求打造客製化、可重複於各國際展會應用與推廣的通用化創新國際數位行銷模式，加值我國產業形象、突顯我國產業的優勢解決方案。（作者是商業發展研究院行銷與新媒體研究所研究員）

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