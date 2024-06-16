產業追蹤／公協會海外參展 科技助攻

近年來，數位科技應用已成為國際展會新趨勢。隨著展會數位科技（expo tech）的快速發展，愈來愈多國際企業導入數位科技來推廣產品設備並提升觀展買家的體驗。

相關數位科技的應用如「虛擬展廳」：利用虛擬實境（VR）或增強實境（AR）技術，提供生動而具互動性的展品體驗，來引起買家興趣並同步蒐集買家資訊。「展館內智慧導覽」：利用藍牙室內定位系統（location-based service；LBS）提供觀展買家即時的室內導覽，並與買家即時互動提供個人化展區推薦。「展區內數位資訊互動牆」（interactive wall）：以觸控式螢幕或互動牆提供公司資訊、實績案例和創新技術發展歷程來吸引買家眼球。透過這些數位科技的應用，我國出口業者於海外參展將能更有效吸引買家青睞、提升品牌形象、並獲得買家資料及市場反饋。

過去我國公協會於海外參加國際展會時，雖然聯合諸多業者以「主題區域」來展示業者之產品設備，部分業者可能導入數位科技工具，向現場觀展的買家進行互動與推廣，但所展現之形象多以「個別單一業者」為主，缺乏對於整體產業形象之塑造、難以突顯我國產業整體之創新技術，與於不同應用場景之優勢解決方案。

由於海外行銷資源相對有限，我國公協會於展會期間能進行之行銷推廣模式（如官網、型錄、形象影片、主題展區、互動式螢幕等），往往較個別業者更受侷限，缺乏系統性地應用數位科技工具來加值整體產業形象進行推廣。即使公協會參加我國於海外拓銷主力活動，仍是以「主題區域」呈現、由個別業者於主題區展覽攤位上進行產品、設備與技術之展示與交流，缺乏針對公協會整體業者專業能量進行客製化、推廣整體產業的創新技術與智慧解決方案。

整體來說，因應國際參展需求，我國公協會缺乏於國際展會期間，可整合「展外線上」與「展內實體」、可持續與買家互動、推廣產業創新技術與解決方案的數位科技加值行銷模式。商研院行銷所認為，公協會海外參展需要可持續向買家推廣產業技術與解決方案的數位科技加值國際行銷模式，以及可依其產業型態客製化、可彈性、機動於國際展會現場創造與買家互動、具集客效果的數位科技應用與創新數位內容。

線上線下整合 圖／經濟日報提供

為協助公協會於國際展會期間串聯展內外，導入數位科技發展創新行銷模式，提升產業整體形象與能見度，商研院行銷所根據海外買家的接觸點（包括線上搜尋及國際展會），提出「國際數位行銷推廣模式」。

在「展外線上」，公協會可建置產業專屬數位策展網站，展現產業創新技術與解決方案，並依據產業特性與海外拓銷需求，選擇性搭配B2B數位廣告投放、可互動式Web3D策展網頁，來展示產業解決方案，並針對不同市場買家進行推廣。

「展內實體」方面，可針對現場買家規劃即時互動之沉浸式展演內容，例如透過「體感互動牆」展演解決方案技術發展藍圖，以及導入實績案例應用成效，又如可運用沉浸式光雕投影技術，於展區內呈現產業製造流程之創新技術、設備、應用場景與導入成效（如節能、減少碳排放量等）。

打造買家沉浸式體驗 圖／經濟日報提供

整體而言，面對展會科技的興起，我國公協會於海外拓銷時應善用多元數位科技，以產業創新技術與解決方案為核心，串聯展外於買家接觸點行銷推廣之數位策展網站，以及展內針對觀展買家所設計、可即時互動之沉浸式展演內容，以創造虛實融合之買家創新體驗，來提升產業整體的科技形象與國際市場能見度。（作者是商業發展研究院行銷與新媒體研究所研究員）

商品推薦