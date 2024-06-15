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郭正參《裸男。瓶花。風景》揭示男性與自然界微妙關係

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
郭正參說，透過身體線條產生的不只是美感，更多的是情感的包容。記者宋健生/攝影
郭正參說，透過身體線條產生的不只是美感，更多的是情感的包容。記者宋健生/攝影

郭正參的藝術展《裸男。瓶花。風景》，即日起在ART365美術館展至7月14日止。這次展出的作品，跨越了瓶花的細膩、抽象藝術的大膽以及裸體藝術的直接，展現出一種超越物質的藝術表達。

瓶花的靜與美，是一種文人生活境界的追求，更是一種生活中的寫實的臨摹。策展人賴慕芬表示，親自走訪地震後花蓮藝術家郭正參的畫室，眼幕中盡是藝術家特有的種種色塊，瓶花慵懶的霸氣，是一種淡然說不出對立的簡約。

郭正參1965年生於基隆，復興美工畢業，1988年淡水藝文中心個展，爾後個展與聯展無數。深受西方抽象藝術影響，以其獨特的創作風格著稱，畫作厚重層次和符號標記為鮮明特色。

人類的思想及記憶軌道，基本上是波動難測、捉摸不定的，偶出現沉澱的片刻，而郭正參的畫作，便能抓住這片刻中經久不滅的感動，在畫布上涵蓋了從紋理厚重的抽象畫，到線性構圖的人物畫等各式圖象。

此次在台中市ART365美術館，以《裸男。瓶花。風景》為展出主題。郭正參說，在美術館拾階而上的裸男系列是情感的直觀、透過身體線條產生的不只是美感，更多的是情感的包容，動的慾望化為定格的圖像。

ART365創辦人陳國定表示，風景山水系列自然間的巒攣景緻，經過簡化成概念性的線條，看似平面卻豐厚地像大自然呼吸的色彩，輪廓構圖呈連綿無盡的裝飾效果，有特色的人，每一個人都是獨一無二；「走入ART365感動的春夏秋冬，即便雙胞胎、A1複製人，您永遠無法觸摸灰藍墨色的那抹牆，而瓶花矗立在平面的花器，依舊搖曳在心頭的桃紅盤踞在整個心頭！」

郭正參近期建立了極具個人特色與識別度的系列，畫面中裸男在泳池邊曖昧的肢體動作，藉由簡單不經意的勾勒、弧形的線條，與平塗的黃色色塊，降低畫面原本膨脹的情慾，提升了藝術的直觀性，甚至有種成人的詼諧趣味。

這次展出的作品，跨越了瓶花的細膩、抽象藝術的大膽及裸體藝術的直接。記者宋健生/攝影
這次展出的作品，跨越了瓶花的細膩、抽象藝術的大膽及裸體藝術的直接。記者宋健生/攝影
郭正參的藝術展《裸男。瓶花。風景》，即日起在ART365美術館展出。記者宋健生/攝影
郭正參的藝術展《裸男。瓶花。風景》，即日起在ART365美術館展出。記者宋健生/攝影

美術館 藝術家

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