國土計畫法明年上路 國土署教育訓練課程啟動
國土計畫法將於明年4月30日上路，屆時區域計畫法將不再適用，為使空間規劃領域人員能對國土計畫體系更深入了解，國土署即日起於3個月內辦理10場課程，預計超過700名國土規劃專業人員參訓。
國土管理署辦理「國土計畫專業教育訓練」進階課程今天開始授課並舉辦開幕活動，國土署發布新聞稿指出，副署長徐燕興在課程開幕活動表示，國土計畫法將於明年4月30日上路，屆時區域計畫法將不再適用，為使空間規劃領域相關人員能更深入了解國土計畫體系，國土署辦理2年期「國土計畫專業教育訓練」課程，並於即日起3個月內，分2梯次辦理共計10場北、中、南、東地區的國土規劃專業人員參訓進階課程。
徐燕興表示，國土計畫法是國家城鄉生活品質轉型關鍵，如何從既有的空間規劃及土地使用管制制度順利轉軌，除了法令授權、計畫擬定，以及功能分區圖的劃設，就是近年來分階段配合執行程序、審查機制等逐步推進的轉型工作。
徐燕興指出，這次進階課程針對「應經申請同意作業實務」、「使用許可作業實務」以及「鄉村地區整體規劃政策及機制」，為使空間規劃領域相關人員能深入了解國土計畫體系與未來管理機制，接下來3個月內，國土署將陸續辦理10場次進階課程，有超過700名國土規劃專業人員參訓，以培養對於國土計畫的正確知能。
國土署指出，為擴大國土計畫推廣能量及建立相關人員受訓完畢的驗證制度，在「國土計畫專業教育訓練課程」完成後，將另行規劃辦理課程考試，通過課程測驗者，未來會納入推廣國土計畫的種子教師，以協助後續國土計畫相關業務推展工作。
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