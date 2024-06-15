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首季有錢人大舉出籠、占比高達4成 台灣再淪炒房之島？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

每年第1季因過年工作天數較少，購屋件數都會比較少，但根據聯徵中心最新房貸統計資料，今年Q1貸款買房共有5萬4,811件，不僅連四季走揚，也創下2009年有統計以來歷史單季新高。

另外，第1季年收入百萬以上的貸款買房族占比高達40.5%，也是統計以來，首度突破4成大關。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，從數據來看，房市主力已從先前小資族、剛性需求，現在已轉成高收入族群，有錢人大舉出籠買房，全台不時可聞排隊、封盤、搶房，台灣似乎再度淪為炒房之島。

陳傑鳴表示，高資產族原本觀望，但新青安方案帶動首購買氣噴出，加上通膨加劇、台股狂飆2萬點，市場普遍預期房價上漲，高資產置產族紛紛重回市場，搶賺這波房市財。

陳傑鳴表示，過去很多人靠父母幫忙買房，因此年收40萬的人貸款買房，占比也達三成，但今年第1季只剩12%，顯示對收入較低者來說，目前的房價，即使父母想幫也幫不了，整體市場已出現「有錢人才買得起」的狀況，這對房市長線發展是一大隱憂。

他表示，近年房價飆漲與貧富差距擴大，已形成極大民怨，政府除了強化信用管制、嚴審優惠房貸資格，也應以具體動作嚴查炒房、囤房，如此才能有效抑止這波來勢洶洶的炒房風潮。

資料來源／元宏不動產加值服務平台
資料來源／元宏不動產加值服務平台

炒房 買房

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