AI 助燃！缺工壓力破表 6月工作機會114.4萬個再寫新高

發燙中的AI助燃，缺工壓力破表。104人力銀行15日指出，6月工作機會數已飆升到114.4萬個再度改寫歷史新高，也連續16個月突破百萬大關。其中，和AI相關的工作機會有2.9萬個，53%不限科系，11%限定文科生，不論是開發AI或是使用AI，人人都有機會搭上這波AI熱。

AI巨浪來襲！104資訊科技集團總經理黃于純指出，104人力銀行線上已有將近3萬個AI相關工作機會，五年成長49.2%。徵才需求量最多的前三大產業為：電子資訊/軟體/半導體業線上AI工作機會數1.6萬個、一般製造業5,600個、批發/零售業1,500個；因AI應用領域多元廣泛，53%的AI工作不限科系，另有22.4%指定電機電子工程相關、21%指定資訊工程相關，11%指定包含企業管理、藝術商業設計、市場行銷等文科畢業生。

黃于純分析，電子資訊/軟體/半導體掌握AI發展關鍵，工作機會乃占整體56%，一般製造業期盼AI優化產線提升生產效率與品質，批發/零售業將AI應用於銷售、提升營收、優化內部流程，也需要AI人才；求職者端，理工科系相對受到青睞，但文科生也有機會搭上AI應用熱潮。

至於目前整體就業市長缺工情形，根據104人力銀行徵才資料庫顯示，目前最缺工的三大產業為：住宿/餐飲服務業線上工作機會數有23.7萬個、批發/零售業17.8萬個、電子資訊/軟體/半導體業16.6萬個。

黃于純指出，當前就業市場事浮於人，事求人、選擇多，這是對求職者最好的年代；但科技變化快速、模糊無界限，也是對求職者最具挑戰的年代。

104人力銀行今、明二天舉辦「2024職涯博覽會」，其中，實體徵才區共計百家企業釋出上千筆職缺。6月15日（周六）現場徵才產業為資訊科技業及顧問金融業，進駐徵才的企業有：ASML、廣達、緯穎科技、新加坡鈦坦科技、微軟旭日計畫、四零四科技Moxa、力成科技、KPMG安侯建業、遠通電收、元大金控、香港阿里巴巴台灣分公司等電金科技產業。6月16日（周日）現場徵才產業為零售服務業及電子製造業，進駐徵才的企業有：IKEA、GAP、迪卡儂、星巴克、寶雅、宜得利、一蘭拉麵、統一超商、鼎泰豐、金色三麥、瓦城、台灣無印良品等民生消費產業。

104人力銀行「2024職涯博覽會」除了現場徵才活動，還結合企業以及全集團資源，推出AI等多場趨勢講座、獵才顧問現場談中高階職務、超過40位職涯引導師與職場前輩無償提供一對一職涯諮詢、學習增能、中高齡嚴選顧問協助多元職涯轉型等人氣爆棚活動，協助職人找工作、也找方向，探索專屬於自己的職涯路徑，兩天活動吸引上萬人次報名參與。 AI工作機會趨勢。 圖／104人力銀行提供 近兩年工作機會趨勢。 圖／104人力銀行提供

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