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企業生日快樂／三陽抓準趨勢 不怕慢就怕錯

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

近幾年電動車成為市場熱門討論話題，但看似未來趨勢的電動車，前幾年發展似乎並不一帆風順。三陽工業（2206）董事長吳清源為了卡位核心電池技術，解決現行鋰電池的痛點，也投資逾30億元，布建屬於自己的鋁電池技術。

三陽發現，早年提倡禁售燃油車的國家，這幾年在國內電力短缺下，逐漸推遲電動車計畫；再加上各大車廠在發展電動車面臨不少瓶頸，也影響發展腳步。

針對這個現象，三陽工業董事長吳清源認為，除電動車基礎設施，如充／換電站的拓展需耗費大量資金與時間外，關鍵仍在於鋰電池到底是不是電動車的最終答案仍莫衷一是，而這也是近年來，鋰電池、固態電池、氫燃料電池、甚至是低碳汽油（酒精汽油）等各有車廠青睞的原因。

吳清源說明，現行電動機車主要採用鋰電池，然而鋰電池自礦產開發、製造、運輸、使用及回收等流程，都會面臨高碳排問題，且無成熟完整的回收機制可以處理廢電池，未來企業皆需面臨高昂的碳成本。

同時，鋰電池還有安全問題無法解決，消費者正面臨哩程焦慮與安全性的議題，自然不願輕易棄油就電。

為卡位核心電池技術，解決現行鋰電池的痛點，吳清源決定投資逾30億元，布建屬於三陽自己的鋁電池技術。

吳清源表示，鋁電池具備五大核心優勢。包括：快充快放、高耐候性、絕對安全、環境友善及長壽等，適用於大型儲能、極地應用與交通載具上。待鋁電池量產，其快充快放的特性將可不再需要設置大量換電站；同時因為鋁為安定元素，也將不易出現換電站失火等疑慮，將帶給消費者更加便利，而且安全不燃燒的機車選擇。

這幾年外界總認為三陽在電動車的發展上相對保守，但或許正是「不怕走的慢，就怕走錯路」的思維，讓吳清源照自己的步調，思考更多未來電動車的布局與發展。

三陽 電動車

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