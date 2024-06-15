企業生日快樂／三陽 開創新局 打國際盃

「開創」是指開創新局，除本業以外，也要積極拓展其他領域；例如近期入股老牌醫材廠五鼎生技，並取得一席董事。藉由開創新領域、新投資，完整集團多角化經營。「啟動」是指目標三年內年全球機車銷量達到100萬輛，希望透過強化外銷，為自有品牌三陽SYM機車取得國際能見度，打國際盃。

三陽工業（2206）是全台第一家同時生產與銷售汽、機車產品的上市公司，創立於1954年，前身是慶豐行。早年慶豐行是一家貿易公司，當時業務包含進口機車買賣，70年過去，三陽不只是台灣的機車龍頭，外銷海外百餘國，同時在汽車的製造與銷售也再取得優勢地位。

政府在40年代因外匯緊縮，慶豐行的生意也起伏不定。在進口買賣轉趨困難、政府亦同時獎勵國人發展本土工業下，慶豐行走上工業之路。1954年，以慶豐行原有班底為主，創辦人黃繼俊和另一位創辦人張國安成立「三陽電機廠」，並選擇腳踏車零件項目，同時挑上困難度最高、資金需求較高的磨電燈，拉高競爭門檻，這也是國內第一家磨電燈製造廠。

野狼系列 奠定全勝開端

三陽EPS 圖／經濟日報提供

三陽小檔案 圖／經濟日報提供

1961年，隨著經濟起飛，機車逐漸成為交通工具，需求擴大，惟因外匯仍然短缺，政府鼓勵民間投資機車工業，並且逐年提高自製率，以節省外匯。黃繼俊決定將「三陽電機」改為「三陽工業」，投入機車製造，並尋求與日本本田技術合作，以達成自製率目標。1962年，三陽工業正式成為台灣第一家機車製造公司。

三陽與本田合作後，三陽持續致力於車輛技術的改革研發，1974年推出經典車款「野狼125」，並搭載開發的「史帝田鐵合金汽缸」引擎保用5萬公里，並透過電視廣告推播，風靡全台。許多經銷商擔心配額有限，還車載著現金到工廠排隊等待機車從生產線上組合完成。1976年，隨著野狼125的熱銷，讓「史帝田鐵」汽缸頭紅回日本，回銷至本田HONDA，奠定野狼系列全勝的開端。

2014年6月，張國安之子張宏嘉在大股東吳清源支持下重返三陽出任董事長。三年後辭任，三陽兩大創辦家族全面退位，吳清源擔任董事長兼任總經理，也開啟三陽重返榮耀之路。

台北工專畢業的吳清源，曾於美商陶氏化學工作，他說，帶領新經營團隊入駐三陽時非常戰戰競競。他訂出三大目標，也就是三年穩定、三年發展與三年重返榮耀的「三三三專案」，以每三年為一個階段性目標。

當初入主三陽時，百廢待舉，員工對新經營團隊全然陌生，故需先求穩，穩住營運、穩住士氣、更要穩住員工與股東的心。三年時間穩定後，方能在彼此熟悉彼此合作下，進一步求發展。而在三年發展期打下研發基礎與積累產品底氣後，就有機會進一步拓展市占與銷售，收復失土重返台灣機車龍頭。

父子分工 兼顧設計、品質

2016年初，吳清源力排眾議，將原本不被看好的新機種「New Woo」重新拉回上市。這精準的判斷除讓該機種上市二個月熱銷破萬輛，更讓經銷商重回多年前三陽熱銷欠車的盛況，也讓全公司吃下顆定心丸，除廠內稼動率提升、產能滿載，經銷通路士氣大振。

三陽董座吳清源獨子吳奕成。 三陽工業／提供

2016年吳清源的長子吳奕成加入，在外派一年積累經驗後，隔年回台成立橫跨行銷、市調、企劃、管理、服務及研發等七個功能的跨單位部門，並調整昔日由設計部門主導新車設計作法，由此部門先進行市調，並思考新車的客群與規格，再交給設計、工程部門研發。

2020年吳奕成主導的三陽靈獸系列車種一炮而紅。新車款DRG「龍」原估單月銷量500輛，但衝上達5,000輛。在此之前，三陽原本銷量集中於入門機種，在高性能機種推出後，三陽突破僵局，逐漸擴大在中高階車款的市占率。

吳清源說：「年輕人喜歡的車，就交給年輕人來打造。」他也樂於父子分工，兒子專注設計與市場趨勢，他則與資深主管把關品質。

吳清源進入三陽今年是第十年。當年外界說他進來炒地皮，不看好三陽起死回生。吳清源花了十年改造三陽，奪回機車市場龍頭，用行動破除流言。

三陽子公司南陽實業代理的南韓現代汽車這幾年銷量也大有斬獲。2013年全年新車銷量創新高達22,169輛，年增44%，市占率4.7%，寫下品牌代理來最高紀錄，並且首次榮登第四大非豪華國產品牌。

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