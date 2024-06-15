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曹明接董座 台塑化喊升級轉型
台塑化昨天舉行股東會完成董事改選，原董事長陳寶郎交棒，轉任台塑石化最高顧問，董事會推舉總經理曹明任新董座。
昨天陳寶郎針對國際經濟局勢和油價波動、ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）中止、企業營運辛苦提出看法，他指出，石化產業發展勢必要調整，朝產品升級與轉型計畫前進。
陳寶郎昨天先談油價波動，分析油價五月回檔是因全球經濟狀況沒預期恢復沒那麼好，中國大陸終端需求恢復慢，再加上美國聯準會「那些傢伙」鷹派、鴿派「胡說八道」，一會兒講降息一會兒不降息，把聯準會利率決策講得「心慌意亂」。外界認為應降息活絡經濟，不過後續仍要觀察。
針對ECFA影響，他解釋，潤滑油、基礎油銷往大陸的比重，已從三年前占比約百分之五十八降至現在只剩百分之三十二，將來市場會持續轉移。
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