星宇衝刺獲利...大買新機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

星宇航空（2646）董事長張國煒昨（14）日表示，看好航空貨運市場，今年才是AI元年，未來商機非常大，評估要再增加貨機；另外也考慮再增加訂購十架A350進軍歐洲線。今年狀況會比去年好，獲利放大到至少「兩位數」的億元水準。

張國煒表示，AI元年報到，航空貨運市場進入十年大多頭行情，AI產生龐大商品汰換需求，小到電鍋、大到汽車，勢必推升航空貨運急速成長，因此考慮很久決定把資源投入航空貨機上。分析現在A350機隊共18架，美國線布建完成後，運力沒剩多少，歐洲線都還沒踏進去，正考慮A350要再增加十架，今年會做決定。星宇要成為一家國際級航空公司，規模要再擴充，十年內達60多架經濟規模。

若以目前經濟規模看，獲利沒辦法跟華航、長榮航比，星宇規模擴充後，會成為台灣民航史上發展最快的公司。

AI 張國煒

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