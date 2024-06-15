累虧115億 拚三年打消 張國煒：星宇這樣虧損最後一次

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
星宇航空董事長張國煒。 聯合報系資料庫
星宇航空董事長張國煒。 聯合報系資料庫

星宇航空（2646）董事長張國煒昨（14）日表示，累計虧損達實收資本額二分之一，「這是受到疫情衝擊，這樣的虧損應是最後一次」；另外也要修正多項章程條文，以因應年底送件申請上市。

星宇昨日舉行股東會，提交股東會報告案中，2023年實收資本額208.87億元，累計虧損115.06億元，累計虧損達實收資本額二分之一。

張國煒對星宇航空營運展望 圖／經濟日報提供
張國煒對星宇航空營運展望 圖／經濟日報提供

股東會也通過修正多項章程條文，其中依據「上市上櫃永續發展實務守則」規定，為健全公司治理及企業永續發展訂定「永續發展實務守則」。張國煒也第一次表示，星宇將於年底送件申請上市。

總經理翟健華營業報告時表示，星宇已揮別疫情陰霾、全球航空及觀光業高度復甦．為因應客運市場日益增長，加密既有航線航班，並於去年引進三架廣體客機，投入需求旺盛航點。

股東會後，翟健華針對星宇如何彌補累計虧損補充說明，截至今年首季止，已用資本公積彌補虧損，累虧縮小到90億元，今年有信心獲利，加上其他資本公積，力拚三年後打消累計虧損。

翟健華表示，拓展航網版圖，共開闢八個新航點，不僅延伸亞洲航網、更首度插旗北美地區，2023年4月26日首航美國洛杉磯航線，象徵開啟亞洲至北美重大里程碑，並經營轉機市場，預計今年底北美中轉航網初具規模。

疫後旅運需求高漲，國籍航空紛紛增班，多家外籍業者復飛台灣，競爭加劇，星宇恢復以客為主、貨為輔的營運模式，今年預期全球客運量恢復至疫情前水準。

張國煒 疫情 股東會

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