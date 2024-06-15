大巨蛋商場今年開幕 遠東SOGO拚北市百貨市占王
太平洋崇光百貨（遠東SOGO）昨（14）日召開股東會，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年兩岸都有新商場要開幕，加上復興館精品樓層改裝將持續到明年上半年，整體資本支出相對較高，對今年營收獲利看法保守。不過，隨著未來SOGO大巨蛋主要商場開幕，整體營運表現將更上層樓，台北四館合計年營業額將突破500億元，可望成為台北市市占第一百貨。
太平洋崇光百貨股東會通過去年財報，將發放現金股利2.3元，較去年增加1.04元。主要反應2023年疫情解除，民間消費動能延續，國人呈現回歸正常生活態勢，餐飲、休閒娛樂、旅遊等相關服務消費需求大增，實體零售業消費動能全面啟動。
黃晴雯表示，遠東SOGO去年營業額再次寫下歷史新高，年營業額達496.6億元，已近500億元，未來SOGO大巨蛋開幕，一年營業額貢獻約100億元，整體營業額規模可望來到600億元。同時，SOGO未來在台北的據點涵蓋復興店、忠孝店、天母店，以及新開幕的「遠東Garden City」，四個據點合計營業額將衝上500億元，將是台北市百貨市占第一。至於敦化店合約在2025年到期，目前傾向不繼續經營。
在新商場開展方面，大巨蛋「遠東Garden City」第一階段D區，已於5月底開幕，而C區最快8月開幕，目前已知將引進路易莎旗下健身房「Self room」，坪數超過300坪。SOGO總經理汪郭鼎松透露，引進的廠商中，「Self room」並不是C區坪數最大的業者，頂多算中大型，還有很多大店將進駐，許多過去不曾開在地下街，會讓市場耳目一新。
而大陸市場「重慶遠東城」也在5月試營運。黃晴雯表示，「重慶遠東城」今年營業額估可達人民幣3.2億元（約新台幣13.7議員），全年營業額估將達人民幣5億元，雖然中國大陸消費景氣相對保守，但該商場有65%為租賃，可望有固定收益，也希望藉此能度過大陸這段盤整期，並預計該商場五年可望達到損平。
▪ 央行加重打房 升存準率1碼、特定地區限貸六成
▪ 降貸款成數、升存準率 房仲：央行重手雙殺「兩族群」
▪ 央行再祭第二戶限貸六成 專家揪「1盲點」：完工前不受央行信用管制牽制
▪ 趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量
▪ 早鳥購屋就送「1家電」…屋主嘆沒賺反虧 過來人揭建商用意
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言