大巨蛋商場今年開幕 遠東SOGO拚北市百貨市占王

太平洋崇光百貨（遠東SOGO）昨（14）日召開股東會，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年兩岸都有新商場要開幕，加上復興館精品樓層改裝將持續到明年上半年，整體資本支出相對較高，對今年營收獲利看法保守。不過，隨著未來SOGO大巨蛋主要商場開幕，整體營運表現將更上層樓，台北四館合計年營業額將突破500億元，可望成為台北市市占第一百貨。

太平洋崇光百貨股東會通過去年財報，將發放現金股利2.3元，較去年增加1.04元。主要反應2023年疫情解除，民間消費動能延續，國人呈現回歸正常生活態勢，餐飲、休閒娛樂、旅遊等相關服務消費需求大增，實體零售業消費動能全面啟動。

遠東SOGO董事長黃晴雯談話重點 圖／經濟日報提供

黃晴雯表示，遠東SOGO去年營業額再次寫下歷史新高，年營業額達496.6億元，已近500億元，未來SOGO大巨蛋開幕，一年營業額貢獻約100億元，整體營業額規模可望來到600億元。同時，SOGO未來在台北的據點涵蓋復興店、忠孝店、天母店，以及新開幕的「遠東Garden City」，四個據點合計營業額將衝上500億元，將是台北市百貨市占第一。至於敦化店合約在2025年到期，目前傾向不繼續經營。

在新商場開展方面，大巨蛋「遠東Garden City」第一階段D區，已於5月底開幕，而C區最快8月開幕，目前已知將引進路易莎旗下健身房「Self room」，坪數超過300坪。SOGO總經理汪郭鼎松透露，引進的廠商中，「Self room」並不是C區坪數最大的業者，頂多算中大型，還有很多大店將進駐，許多過去不曾開在地下街，會讓市場耳目一新。

而大陸市場「重慶遠東城」也在5月試營運。黃晴雯表示，「重慶遠東城」今年營業額估可達人民幣3.2億元（約新台幣13.7議員），全年營業額估將達人民幣5億元，雖然中國大陸消費景氣相對保守，但該商場有65%為租賃，可望有固定收益，也希望藉此能度過大陸這段盤整期，並預計該商場五年可望達到損平。

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