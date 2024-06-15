台塑化導入AI 優化生產效率

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑化（6505）董事長陳寳郎表示，雖然看好下半年營運表現將優於上半年，但未來仍將面臨三大挑戰，包括國際局勢變化、中國大陸中止ECFA及國內將開始徵收碳費。所幸在總裁王文淵親自主持下，正積極導入AI，將以最適化生產提高生產效率及產品價值。

陳寶郎表示，針對今年營運展望，雖然各國央行升息循環接近尾聲，但通膨仍處高檔，地緣政治衝突還在；其次，現在面臨大陸中止ECFA，經濟前景還看不到太多有利因素；第三，環保規範逐漸趨嚴，國內將開始徵收碳費。

陳寶郎表示，台塑化運用AI技術布建智慧工廠，以最適化生產提高生產效率及產品價值，去年完成58項專案，年效益約1.81億元。

他表示，能源轉型逐步邁入排碳有價時代，石化產業發展勢必要調整，面對AI浪潮，台塑化利用數位科技，帶動整體產業導入低碳、綠色的經營理念，一同為發展永續供應鏈努力。

AI 台塑化

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