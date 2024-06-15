主持任內最後一場股東會 陳寳郎：台塑化下半年更好

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑化董事長陳寳郎。 （聯合報系資料庫）
台塑化董事長陳寳郎。 （聯合報系資料庫）

台塑四寶昨（14）日由台塑化（6505）打頭陣召開股東常會，會中通過董事改選，現任董事長陳寳郎交棒，新任董事長由台塑化現任總經理曹明接掌。陳寳郎昨日在卸任前股東會上指出，台塑化今年前五月表現比去年上半年好，今年下半年又將比上半年表現更佳。

台塑化股東會通過去年財報，去年營收7,125億元，年減15.9%，稅後純益218.88億元，年增51.7%，每股稅後純益（EPS）2.3元；股東會通過每股配發現金股利2元，配發率86.9%。

台塑化陳寳郎談話重點 圖／經濟日報提供
台塑化陳寳郎談話重點 圖／經濟日報提供

台塑化股東會也進行董事改選，共選出八名董事及四名獨董，新一屆董事人選包括曹明、王文淵、王文潮、王瑞瑜、王文祥、林克彥、許德雄、許嘉賢；新任獨董為張昌邦、鄭優、李述德及林則棻。

陳寳郎2011年出任台塑化董事長，至今13年交棒，接下來將轉任台塑化最高顧問，繼續貢獻經驗，昨日他主持任內最後一場股東會時指出，台塑化今年前五月營運雖比去年上半年好，但並未達到預期目標，上半年獲利表現不到100億元。

下半年在兩個先決條件下，將會比上半年表現佳，一是下半年各國央行升息循環接近尾聲，美聯準會降息有望，原油預期將上漲，台塑化庫存將好轉；其次，將進入旅遊旺季，不管是航空燃油或汽柴油，油品銷量會增加。

他強調，現在觀察油價有三大正面因素，一是經歷首季復甦不如預期、原油供過於求後，大家開始檢討供需狀況；其次是美國雖然推遲降息，但歐洲央行已先降息，刺激經濟活動；三是進入旅遊旺季，用油需求增加。

台塑化 股東會 降息

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