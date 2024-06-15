國建看房價很難跌下來 董座強調買氣熱絡、高營造成本

國泰建設（2501）董事長張清櫆昨（14）日在股東會後表示，這次央行第六波信用管制，政策相對溫和，不過還是會影響消費者「心理層面」，買氣多少會受影響；他強調，高營造成本關係，認為房價跌不下來，消費者也覺得現在不買、以後更貴，預估下半年房市仍是溫和成長。

張清櫆指出，今年房市買氣熱，主因很多民眾近年沒買到很後悔，尤其台灣腹地小、可蓋住宅的土地供給有限，房價上漲機率大，很多消費者認為，現在不買、以後更貴。再加上造價持續攀升，房價難跌，以及國內經濟表現佳，拉動市場買氣熱絡。

國泰建設董事長張清櫆談話重點 圖／經濟日報提供

張清櫆分析，這次央行第六波信用管制，因第二戶房貸降至六成，將會影響到交屋族；由於預售屋購買後，可能是在二、三年後交屋，對於換屋族購買新成屋、或已買預售屋現正面臨交屋的買方，將直接受到衝擊。

他指出，因政策影響導致買方購屋款上突然產生缺口，這類第二戶貸款成數缺口問題，國泰建設過去沒有遇過，購屋資金缺口情形反而是發生在高價宅買方上，當時和客戶協商後即補足差額。

張清櫆表示，這次央行調降第二戶貸款成數至六成，國泰建設會盤點手中及興建中個案，若是有客戶有問題，可進一步協商，但預期這類客戶將是少數。

整體來說，張清櫆認為，這次央行抑制房市的措施，相對溫和，但還是會衝擊消費者「心理層面」，市場買氣多少會受到影響；不過對房市大方向走勢不影響，估計下半年房市仍是溫和成長。

今年適逢國泰建設60周年，擁有一甲子房地產開發實力，國泰建設也大動作在全國推出七大新案，總銷合計近600億元，可分回銷售金額約300億元，創公司歷年紀錄。

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