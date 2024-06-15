聯合國推動加薩停火陷入僵局 紅海危機再起 運價一路漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
紅海危機再起，運價又漲。 （路透）
紅海危機再起，運價又漲。 （路透）

聯合國安理會推出加薩停火協議陷入僵局，力挺巴勒斯坦的葉門叛軍胡塞武裝組織再度以無人機攻擊紅海商船，使得全球運價跌不下來，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連十漲，周漲較前一周幅擴大為6.1% ，遠東-美西40呎櫃漲幅達11%。

國內的航運股最近受到聯合國安理會推出的加薩停火協議內容股價一度大跌回應，近日傳出聯合國安理會推出的加薩停火協議陷入僵局，以色列與哈瑪斯雙方都未公開承諾同意計劃， 胡塞武裝組織再度以無人機攻擊紅海商船，萬海昨（14）日股價以漲停收盤來到92.8元，陽明股價為75.4元、漲幅4%、長榮收在199元、漲幅3.3%。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供

國內的航運業者也都認為要等紅海完全平穩後，才會再度往返紅海市場外，根據外電報導，油輪巨頭Frontline Management執行長巴斯塔德（Lars Barstad）認為，聯合國安理會宣布以色列和哈瑪斯簽定停戰協議，如無法保證船員能在這片海域安全航行，商船就不會冒險恢復行駛紅海區域。

運價指數連十漲。 最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（14）日出爐，指數上漲194.35點至3,379.22點，周漲幅較前一期擴大至6.1%，四大主要航線及東南亞航線運價全都上漲。

其中，遠東到北美漲幅更大，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達6,909美元，較前一期大漲697美元，漲幅11.22%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達7,993美元，較前一期上漲546美元，漲幅達7.33%，都已經來到疫情期間的高價，而且漲幅也較前一期擴大。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達4,179美元，較前一期上漲230美元，周漲幅5.82%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達4,848美元，較前一期上漲64美元，漲幅1.33%。

此外，近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲52美元，漲幅8.29%；至於遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU都與前一期持平。

隨著第3季旺季即將到來，市場傳出各大航商6月起已經開始陸續加收旺季附加費，無法重返紅海航線，全球船舶繞道的問題無解，運價將持續高漲，市場缺船、缺櫃問題無解，法人分析有利貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海今年的營收及獲利表現。

國安 安理會

延伸閱讀

以巴衝突日益血腥…還有多少人質存活？哈瑪斯發言人：沒人知道

哈瑪斯會停火？他憂連ETF都會跌 網卻曝「戰爭停不了」主因

美證實哈瑪斯想修改停火協議 蘇利文：該停止討價還價了

哈瑪斯就停火協議做出回應！傳提修正案 美方正在評估

相關新聞

聯合國推動加薩停火陷入僵局 紅海危機再起 運價一路漲

聯合國安理會推出加薩停火協議陷入僵局，力挺巴勒斯坦的葉門叛軍胡塞武裝組織再度以無人機攻擊紅海商船，使得全球運價跌不下來，...

主持任內最後一場股東會 陳寳郎：台塑化下半年更好

台塑四寶昨（14）日由台塑化打頭陣召開股東常會，會中通過董事改選，現任董事長陳寳郎交棒，新任董事長由台塑化現任總經理曹明...

累虧115億 拚三年打消 張國煒：星宇這樣虧損最後一次

星宇航空董事長張國煒昨（14）日表示，累計虧損達實收資本額二分之一，「這是受到疫情衝擊，這樣的虧損應是最後一次」；另外也...

企業生日快樂／三陽 開創新局 打國際盃

「開創」是指開創新局，除本業以外，也要積極拓展其他領域；例如近期入股老牌醫材廠五鼎生技，並取得一席董事。藉由開創新領域、...

企業生日快樂／三陽十年大改造 整合通路運作

吳清源入主三陽近十年，成功將三陽的機車市場率推進四成以上，汽車銷售也持續創下新高，吳清源成功改變外界對他入主三陽的想法，...

企業生日快樂／三陽抓準趨勢 不怕慢就怕錯

近幾年電動車成為市場熱門討論話題，但看似未來趨勢的電動車，前幾年發展似乎並不一帆風順。三陽工業董事長吳清源為了卡位核心電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。