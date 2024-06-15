聯合國推動加薩停火陷入僵局 紅海危機再起 運價一路漲
聯合國安理會推出加薩停火協議陷入僵局，力挺巴勒斯坦的葉門叛軍胡塞武裝組織再度以無人機攻擊紅海商船，使得全球運價跌不下來，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連十漲，周漲較前一周幅擴大為6.1% ，遠東-美西40呎櫃漲幅達11%。
國內的航運股最近受到聯合國安理會推出的加薩停火協議內容股價一度大跌回應，近日傳出聯合國安理會推出的加薩停火協議陷入僵局，以色列與哈瑪斯雙方都未公開承諾同意計劃， 胡塞武裝組織再度以無人機攻擊紅海商船，萬海昨（14）日股價以漲停收盤來到92.8元，陽明股價為75.4元、漲幅4%、長榮收在199元、漲幅3.3%。
國內的航運業者也都認為要等紅海完全平穩後，才會再度往返紅海市場外，根據外電報導，油輪巨頭Frontline Management執行長巴斯塔德（Lars Barstad）認為，聯合國安理會宣布以色列和哈瑪斯簽定停戰協議，如無法保證船員能在這片海域安全航行，商船就不會冒險恢復行駛紅海區域。
運價指數連十漲。 最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（14）日出爐，指數上漲194.35點至3,379.22點，周漲幅較前一期擴大至6.1%，四大主要航線及東南亞航線運價全都上漲。
其中，遠東到北美漲幅更大，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達6,909美元，較前一期大漲697美元，漲幅11.22%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達7,993美元，較前一期上漲546美元，漲幅達7.33%，都已經來到疫情期間的高價，而且漲幅也較前一期擴大。
遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達4,179美元，較前一期上漲230美元，周漲幅5.82%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達4,848美元，較前一期上漲64美元，漲幅1.33%。
此外，近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲52美元，漲幅8.29%；至於遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU都與前一期持平。
隨著第3季旺季即將到來，市場傳出各大航商6月起已經開始陸續加收旺季附加費，無法重返紅海航線，全球船舶繞道的問題無解，運價將持續高漲，市場缺船、缺櫃問題無解，法人分析有利貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海今年的營收及獲利表現。
▪ 央行加重打房 升存準率1碼、特定地區限貸六成
▪ 降貸款成數、升存準率 房仲：央行重手雙殺「兩族群」
▪ 央行再祭第二戶限貸六成 專家揪「1盲點」：完工前不受央行信用管制牽制
▪ 趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量
▪ 早鳥購屋就送「1家電」…屋主嘆沒賺反虧 過來人揭建商用意
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言