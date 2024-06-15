聯合國推動加薩停火陷入僵局 紅海危機再起 運價一路漲

聯合國安理會推出加薩停火協議陷入僵局，力挺巴勒斯坦的葉門叛軍胡塞武裝組織再度以無人機攻擊紅海商船，使得全球運價跌不下來，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連十漲，周漲較前一周幅擴大為6.1% ，遠東-美西40呎櫃漲幅達11%。

國內的航運股最近受到聯合國安理會推出的加薩停火協議內容股價一度大跌回應，近日傳出聯合國安理會推出的加薩停火協議陷入僵局，以色列與哈瑪斯雙方都未公開承諾同意計劃， 胡塞武裝組織再度以無人機攻擊紅海商船，萬海昨（14）日股價以漲停收盤來到92.8元，陽明股價為75.4元、漲幅4%、長榮收在199元、漲幅3.3%。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供

國內的航運業者也都認為要等紅海完全平穩後，才會再度往返紅海市場外，根據外電報導，油輪巨頭Frontline Management執行長巴斯塔德（Lars Barstad）認為，聯合國安理會宣布以色列和哈瑪斯簽定停戰協議，如無法保證船員能在這片海域安全航行，商船就不會冒險恢復行駛紅海區域。

運價指數連十漲。 最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（14）日出爐，指數上漲194.35點至3,379.22點，周漲幅較前一期擴大至6.1%，四大主要航線及東南亞航線運價全都上漲。

其中，遠東到北美漲幅更大，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達6,909美元，較前一期大漲697美元，漲幅11.22%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達7,993美元，較前一期上漲546美元，漲幅達7.33%，都已經來到疫情期間的高價，而且漲幅也較前一期擴大。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達4,179美元，較前一期上漲230美元，周漲幅5.82%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達4,848美元，較前一期上漲64美元，漲幅1.33%。

此外，近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲52美元，漲幅8.29%；至於遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU都與前一期持平。

隨著第3季旺季即將到來，市場傳出各大航商6月起已經開始陸續加收旺季附加費，無法重返紅海航線，全球船舶繞道的問題無解，運價將持續高漲，市場缺船、缺櫃問題無解，法人分析有利貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海今年的營收及獲利表現。

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