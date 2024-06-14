楓康超市宣布紐西蘭 Envy 蘋果上架 桃園首家店6月底開幕
興農（1712）集團旗下楓康超市，14日在台中市北屯區東山店舉辦紐西蘭愛妃(Envy)蘋果上架發布會。楓康超市同時宣布，位於桃園青埔的全台第50家分店，將於6月底開幕，正式進軍桃園市場，明年再開出桃園二店，並積極規劃進軍台北市場。
今天的上架活動，包括Envy蘋果紐西蘭駐台商務經理Lottie Eglinton、台灣總代理黃吉利董事長與楓康超市協理林明圖都到場，為民眾介紹envy蘋果的特點。
現場還舉辦有趣的吃蘋果比賽，以及Envy蘋果特價和排隊價雞蛋一盒10元等多種好康，吸引大批民眾湧入會場。
原產自紐西蘭北島的愛妃蘋果，果如其名，有著令其他蘋果「嫉妒」的天生美貌與內涵，紅寶石般鮮豔色澤，香氣濃郁、果肉潔白，再加上皮薄味甜、脆口多汁等特色，在蘋果界的地位宛如時尚界的香奈兒般，是一種不可撼動的精品般存在，不但在亞洲熱賣，更蟬連美國消費市場最受喜愛的蘋果品牌第一名。
林明圖表示，Envy愛妃蘋果是皇家嘎啦(Gala)與(布瑞本Braeburn)的接枝混種，它的另一個特色是果肉抗氧化能力佳、不易變色。
紐西蘭特別制定一套全球標準化的果樹整合生產種植法(IFP)，從育種、種植、採取、儲藏，都有嚴格的SOP流程，以生物鏈機制防治害蟲、避免農地被有害物質侵擾，將農藥使用量降到最低，確保每一口咬下，都能讓消費者感到安心。台灣地區，楓康超市優先上架，嚐鮮要快。
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