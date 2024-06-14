電通集團永續顧問長王馥蓓 大師講座分享永續轉型

將永續創新列為年度主題的台中市建築經營協會，大師講座14日邀請電通行銷傳播集團永續顧問⾧王馥蓓，以永續轉型與品牌經營為題，深度剖析企業在永續發展的課題與解決方案。她強調，永續跟品牌必須結合在一起，品牌也要有清楚的定位，讓客群有追隨的目標。

全球熱議ESG永續發展，也是企業經營的重大目標，特別是房地產相關產業，即將面對碳稅開徵，永續轉型已是現在進行式。

王馥蓓表示，電通是全球第一個提出永續發展目標的行銷傳播集團，並且真正落實永續發展承諾，同時開發客戶所能應用的多元化解決方案。

她指出，ESG永續發展是企業經營近年來的顯學。如何在兼顧獲利與永續之間，發展獨特的ESG策略、打造ESG文化，以及強化ESG品牌形象，這是許多企業最在意的商業課題，更是未來重要的轉型方向。

台中市建築經營協會理事長葉昱徵表示，王馥蓓擁有超過30年專業經驗，深耕於永續發展、企業社會責任、品牌與公關領域，被業界譽為是SDGs傳教士，不只學經歷豐富，更是永續領域專業講師，長期在第一線為企業提供永續發展策略與執行解方。

王馥蓓作為台灣行銷傳播產業第一位永續發展負責人，在加入電通之前，曾任台灣奧美董事總經理，並參與產業與公益事務，擔任台灣美國商會副理事⾧、SDG委員會共同主席、TFT為台灣而教執行董事，並於輔大管研所與企管系、台師大GF-EMBA，以及政大傳播學院授課。

在出任電通永續顧問長後，王馥蓓與全球電通團隊合作，在台灣導入dentsu good解決方案，她建立並帶領台灣團隊，協助客戶導入永續方案，包含食品、零售、保險、汽車、教育、高科技、房地產等產業。

同時，她也與電通領導團隊成立永續發展委員會，啟動電通永續發展策略與執行，並建立員工永續知識與企業文化。

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