美國百年品牌 Baker-McGuire 貝克傢俱旗艦店進駐台中

以精湛工藝享譽全球的世界頂級傢俱品牌「貝克傢俱Baker Furniture」，以嶄新品牌Baker-McGuire貝克傢俱面向全球，台灣首間直營旗艦店進駐台中市七期，14日舉行「2024全球設計趨勢開幕盛典」，台中市長盧秀燕特別到場致賀，共同見證這歷史的時刻。

全球傢具製造商龍頭台昇國際集團董事長郭山輝指出，台昇國際集團在傢俱產業長期耕耘，致力於高品質以及領先設計，深受業界認同肯定，這次能夠把聞名全球百年美國品牌Baker-McGuire貝克傢俱全新帶回台灣，不僅是新里程碑，也是台灣頂奢傢俱市場的更上層樓。

郭山輝表示，台灣直營旗艦店將是Baker-McGuire貝克傢俱在亞太地區發展的重要戰略據點，也將為區域經銷夥伴提供強而有力的支持。

郭山輝2017年獲得美國家居名人堂殊榮，也是歷史上第二位華人獲此殊榮。台昇國際集團目前為亞洲最大的傢俱製造商，身為台中人的郭山輝，選擇將Baker-McGuire貝克傢俱台灣首間直營旗艦店進駐「故鄉」台中七期，別具意義。

盧秀燕表示，台中是一座充滿文化魅力的城市，擁有豐富的生活美學氛圍和文化底蘊，吸引來自世界各地的人才和創意聚集於此。她感謝Baker-McGuire貝克傢俱選擇台中做為台灣首家直營旗艦店據點，不僅能為台中的高端家居市場注入新的活力，帶動相關產業發展，也讓台中的城市魅力可以持續被國際看見。

盧秀燕指出，台中力推重大建設打造良好投資環境，更擁有285萬人口龐大消費市場，除新光三越、遠東百貨每年營業額高居全台店王，更吸引美商COSTCO、日商三井台中港Outlet Park、Lalaport購物中心及唐吉訶德等投資進駐，未來還有漢神洲際百貨、廣三SOGO高鐵娛樂購物城加入台中消費市場戰局，商業前景持續看好。

經發局表示，Baker-McGuire貝克傢俱是美國百年頂級傢俱Baker Furniture推出的嶄新品牌，看好台中發展前景，直營旗艦店選擇落腳台中七期臺灣大道，擁有占地近200坪，6米挑高的尊榮展示空間，完美展現設計傢俱與空間美學，蔚為地產界、建築設計、時尚潮流等業界年度盛事。

經發局補充，台中近年來經濟表現頻傳佳績，近期發布的大型民調，包括「遠見30週年民調」等，台中的施政滿意度都蟬聯六都第一，也在「經濟與就業」及「經濟發展」項目上，雙雙受到肯定，投資環境持續受到企業看好。

Baker-McGuire貝克傢俱旗艦店位於台中市台灣大道三段，強調沉浸式共感體驗，店內展示與國際設計大師Thomas Pheasant最新合作系列以及眾多經典設計款，完美詮釋頂級傢俱的新趨勢，讓顧客親臨感受獨特尊榮的服務和品味生活。

負責台灣市場營運統籌的Baker-McGuire貝克傢俱副總經理林彥慈說，Baker-McGuire貝克傢俱台灣旗艦店致力於打造一處讓人想不斷回訪的空間，除了優雅奢華並富含底蘊外，旗艦店內更會定期舉辦文藝盛宴，成為不斷淬鍊自我並讓影響力輻射的舞台。

今日活動貴賓雲集，包括台中市長盧秀燕、前台中市長胡志強、立法委員廖偉翔、台中市議員李中、黃馨慧，以及知名豪宅建商、室內設計等業界代表都出席。國際設計大師Thomas Pheasant、Baker-McGuire貝克傢俱全球執行長Mike Jolly、銷售與行銷高級副總裁Erica Wingo、銷售高級副總裁Jillian Jaeger也遠道而來共襄盛舉。 台昇國際集團董事長郭山輝，2017年獲得美國家居名人堂殊榮。記者宋健生/攝影 台灣直營旗艦店將是Baker-McGuire貝克傢俱在亞太地區發展的重要戰略據點。記者宋健生/攝影

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