和明紡織砸2億擴產 運用AI尋布滿足消費者需求

中央社／ 台北14日電

投資台灣事務所今天通過4家中小企業擴大投資台灣，其中，和明紡織預計投資新台幣2億增設智能化產線，並將利用共享AI（人工智慧）尋布平台，縮短從資料庫中搜尋特定樣式的時間，有效滿足消費者需求。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1499家企業，超過2兆2944億元投資，預估創造15萬2433個本國就業機會，後續尚有16家企業排隊待審。

投資台灣事務所今天通過4家中小企業擴大投資台灣，包含榮洲食品、和明紡織、皓凱工業、翰陞環保科技。

經濟部投資促進司透過新聞稿說明，榮洲食品主要製造非基改黃豆製品，近年由於消費者健康意識提高，對於高蛋白飲食需求增加，推升黃豆製品需求，為了抓住市場商機，榮洲食品擬增聘80名本國員工，投資超過11億，在台中西屯區興建新廠。

此外，榮洲食品未來將針對剩餘資材豆渣進行再製利用，減少食材浪費，創造循環經濟效益。

和明紡織以生產天然纖維織物為主力商品，主要產品以出口為主，客戶涵蓋時尚品牌到戶外運動環保品牌。在雙循環永續思維下，正研發兼具環保與功能性的產品，計畫在台南本廠及坤進廠增設智能化產線，並利用共享AI尋布平台，縮短從資料庫中搜尋特定樣式的時間，有效滿足消費者需求，增加銷售機會。

和明紡織本次投資預計金額約2億元，將創造16個本國就業機會，促進紡織產業向環保低碳和智慧化方向發展。

皓凱工業科技有限公司是金屬製品製造業者，以鈑金業務起家，從事商用洗碗機及冷凍櫃體等客製化服務，之後因應市場需求，改為專門生產飲水機等相關產品；為提升競爭力，規劃於台中潭子廠區擴增智慧化產線，逐步轉型為全自動化工廠，本案預計投資金額約1300萬元。

翰陞環保科技是甲級事業廢棄物處理廠，主要客戶包含科學園區、各工業區、產業園區、醫療院所及機關等，預計汰除舊廠、興建新廠，引進先進設備與智能控制系統；本案預計投資金額逾22億元，可創造45名本國就業機會。

環保

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